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瑤瑤累積1年半…終於曝光韓男友「超閃合照」！　甜蜜認愛：2個蠢蛋

記者李湘文／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）近日被爆談異國戀，跟小5歲的南韓綜藝咖李振遠已祕密交往1年半，私下經常一起恩愛出遊，但戀情直到最近才曝光。她3日親自PO出情侶合照，首次公開放閃，坦承正在戀愛中，「這2個蠢蛋會繼續好好相處的！」也謝謝大家關心。

▲瑤瑤曝光跟李振遠的合照。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

▲瑤瑤曝光跟李振遠的合照。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

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瑤瑤PO出跟李振遠一起出遊的照片，一張張都記錄著私下熱戀點滴，在對方身邊笑得開心燦爛。她透過Instagram回應：「謝謝各位記者朋友以及大家的關心，這2個蠢蛋會繼續好好相處的！」但文後又搞笑加上2句「哈哈哈」、「希望啦」，逗笑不少粉絲，也得到大家滿滿祝福「要幸福喔」、「替妳感到開心」。

▲瑤瑤曝光跟李振遠的合照。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

▲瑤瑤甜蜜自嘲「2個蠢蛋會繼續好好相處」。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

李振遠從南韓來到台灣，曾經上過《2分之一強》等綜藝，2018年錄製ETtoday節目《韓國阿拉唷》時，也說在女明星中，最欣賞的就是瑤瑤和Apple姊妹。他對於戀情不像瑤瑤這麼低調，平時就常在Instagram放閃，暱稱對方是「豬八戒比比」，今年2月也帶著女友跟家人一起出遊，已經像一家人。

▲瑤瑤曝光跟李振遠的合照。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

▲瑤瑤首次放閃。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

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瑤瑤, 黃喬歆, 李振遠

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