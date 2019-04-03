八三夭重返母校開唱　校長題「一事無成…」7字表揚

圖文／鏡週刊

八三夭繼挑戰北、高雙蛋萬人演唱會後，日前回母校成功高中參與校慶演出，距離上一次回到母校演出已隔4年，主唱阿璞說：「4年前我們退伍重整，加入了新的鼓手阿電，然後完成了台北跟高雄巨蛋萬人演唱會，再一次回到學校，站回這個司令台感觸真的很深。」

這次回母校，現今的校長曾是他們的數學老師，也是當年阿璞的班導師，看到八三夭充滿熱血的演出，校長激動說：「我要贈送我最親愛的孩子、最親愛的學生、最偉大的校友，我的書法。」校長還俏皮樂同學們猜字，原來寫了「一事無成的偉大」，校長說：「八三夭是偉大中的偉大。」讓八三夭聽了很感動，團長小橘說：「我們一定會將校長提的書法掛在練團室裡，每當累的時候抬頭看著這段文字，時時刻刻激勵自己往偉大前進。」

▲八三夭繼挑戰北、高雙蛋萬人演唱會後，日前回母校成功高中參與校慶演出。（滾石唱片提供）

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此次，八三夭特地穿著成功高中制服演出，送給學弟們一個驚喜，回想起高中的生活，劉逼說：「 其實高中的時候，最不喜歡的事就是穿制服。」阿璞接著說：「離開學校之後，反而覺得穿制服是一件非常幸福的事情。」也呼籲學弟們要好好珍惜有制服可以穿的時光。而唯一是台南二中畢業的鼓手阿電，也特別分享前一陣子被母校邀請登上校刊專訪人物，卻當場被其他團員質疑：「請問這個校刊人物是好的表揚還是警誡？」阿電馬上激動答：「校刊會有不好的表揚嗎？」

貝斯手霸天說：「2週前我在高雄巨蛋演唱會上曾提到，現在的自己，不知道是不是父親喜歡的樣子，而這些一事無成的旅途中，我們5個人似乎漸漸地變成自己希望成為的那種人了，這些感觸同樣地祝福成功高中的學弟們，能一步步走向自己嚮往的模樣，就算一事無成，也能活出屬於自己的偉大。」



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