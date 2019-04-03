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家家大談分手經歷　「磨合期」先同居：相愛容易相處難

記者林彥君／台北報導

家家（JiaJia）與樂團「拍謝少年」日前上乱彈阿翔和浩子主持的公視《台灣金頌》，大聊分手經歷。家家日前被爆與前任男友對於分手認知有落差，但家家在節目中閉口不提，反而分享起身邊友人的分手經驗，「我朋友之前交往一個男生突然神隱，之後找到對方才知道，是因為想分手才故意消失。」

▲▼家家。（圖／公視提供）

▲家家上節目分享分手經歷。（圖／公視提供）
 
浩子問家家，兩個人相愛最難的是什麼？家家認為，「我覺得是磨合期，兩個人相處真的蠻困難，談戀愛的時候真的需要先相處或是同居，因為相愛容易相處難。」

乱彈阿翔則在節目上，開導大家如何走出分手的傷痛，「若可以看清楚一件事情，自然就會放手；看不清楚就會一直緊抓不放，就容易走不出傷痛」，不過浩子一聽忍不住吐槽，「愛情如果可以看得透徹的話就不會這麼迷人了吧？」

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▲▼家家。（圖／公視提供）

▲家家（左）。（圖／公視提供）
 
「拍謝少年」在節目中聊到當愛人變成往事、往事變成安慰的經歷，特別準備了一首「未來就是我的安慰」，是改編自偶像陳雷的經典代表歌曲「往事就是我的安慰」，團員們許願，希望能有機會邀請陳雷大哥合唱。
 
事後陳雷對此回應：「很棒啊！改編就很有年輕人的感覺，比較隨興、自在，也有把相愛容易相處難的感覺給唱出來」。表示雖然自己對拍謝少年比較陌生，但對於未來雙方是否能有機會合作表示非常歡迎，還說「現在都有很多不同的曲風，很好，像他們就很有自己的個人風格，像我就是雷氏風格。如果有機會也很期待能跟年輕人一起合作，也很開心看到這麼多年輕人樂壇注入新生命，祝他們一路長紅！」

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