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蔡阿嘎光聽「蔡桃貴」哭就受不了　憤怒兒童受暴頻傳：怎忍心

記者林彥君／台北報導

YouTuber蔡阿嘎、理科太太擔任台灣世界展望會2019年「終止兒童受暴」代言人，邀請大家共同關注全球兒童保護及暴力問題，蔡阿嘎和理科太太將以輕鬆詼諧又具理性深度的傳播方式，深化國人對相關議題的了解、喚起更多終止兒童受暴意識。

▲▼理科太太和蔡阿嘎。（圖／台灣世界展望會提供）

▲理科太太和蔡阿嘎。（圖／台灣世界展望會提供）

曾攻讀社工系、考取社工師證照的蔡阿嘎，時常關懷人群、投身公益，接獲展望會邀請，便直接答應接下此次代言人的任務。蔡阿嘎和老婆「二伯」婚後感情甜蜜，不到一歲的兒子「蔡桃貴」萌度破表。為人父的蔡阿嘎說，看到兒童受虐的事件很憤怒，「自己的小朋友在肚子餓、哭的時候，就會很捨不得了，怎麼可能會有施暴的行為？」

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▲▼蔡桃貴連N天「睡一半嚇醒」！（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎和「二伯」育有兒子「蔡桃貴」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎希望透過代言「終止兒童受暴」，讓社會大眾更加認識預防兒童受暴力、保護兒童的方式，並且在需要的時候尋求正式管道協助。蔡阿嘎談到和理科太太搭檔代言，笑說，「理科太太好相處，合作能有不錯的火花。」

蔡阿嘎將挑戰「一日兒保社工」行程，深度認識台灣世界展望會的兒童保護服務工作，包括113保護專線、高風險家庭關懷、家庭寄養服務以及兒少保護家庭處遇，將有機會親上前線，驗收過往習得的社工知識，蔡阿嘎說：「行前頗為緊張，因為過去未有接觸一線個案的機會，只差沒把家中的書翻出來惡補。」

▲▼理科太太和蔡阿嘎。（圖／台灣世界展望會提供）

▲理科太太和蔡阿嘎擔任代言人。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會針對台灣較常見的兒童虐待、霸凌等議題，除了倡導及提升兒童自我保護意識外，台灣世界展望會也與政府攜手合作，竭力預防兒童受暴，讓兒童能處於安全的環境。同時，透過社工的陪伴與關懷，在預防和保護期間，竭力倡導並紓緩照顧者及兒童的緊張情緒；在暴力發生之後，處理兒童的創傷，助其身心復原。

▲▼蔡阿嘎。（圖／台灣世界展望會提供）

▲蔡阿嘎。（圖／台灣世界展望會提供）

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