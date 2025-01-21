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柏林影展入圍公布！台灣睽違20年闖進名單　潘綱大遭判刑近況曝

記者蕭采薇／台北報導

第75屆柏林影展於台灣時間21日傍晚公布入圍名單，台灣視覺藝術家朱駿騰跨界執導的首部劇情長片《河鰻》（Eel），入圍柏林影展「視角」（Perspectives）競賽單元，這也是台灣電影睽違20年再度入圍該影展的官方競賽單元。該片由潘綱大和歌手柯泯薰主演，也是潘綱大自去年2月因酒駕判刑並上訴遭駁回後，久違名字再出現在媒體上。

▲潘綱大、柯泯薰演出電影《河鰻》，入圍柏林影展「視角競賽單元。（圖／底噪影像提供）

▲潘綱大、柯泯薰演出電影《河鰻》，入圍柏林影展「視角」競賽單元。（圖／底噪影像提供）

導演朱駿騰聽聞入選消息後直言：「在20年後再次回歸拍攝電影，既熟悉又陌生，很多時候會感到不安，聽到入選時候真的會有種苦盡甘來的感覺，但能夠在這麼大的電影殿堂讓電影和大家見面，也非常興奮，希望能夠聽到大家對電影的反饋。」

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「視角」（Perspectives）競賽單元是柏林影展今年新增的單元，主要入選來自世界各地新銳導演的首部長片，今年入圍該單元的電影共14部，《河鰻》將代表台灣與來自世界各地的電影角逐最佳首部長片獎，朱駿騰導演也將率領本片主演及主創團隊前往柏林出席世界首映，台灣將於今年秋天正式上映。

▲潘綱大、柯泯薰演出電影《河鰻》，入圍柏林影展「視角競賽單元。（圖／底噪影像提供）

▲歌手柯泯薰首次主演電影。（圖／底噪影像提供）

《河鰻》由曾入圍金馬獎新演員提名的潘綱大，與初次出演電影的歌手柯泯薰主演，故事以台北市兩條河交匯處的社子島為背景，藉由靈動的攝影調度，風格獨具的影音佈署，構建一如夢似幻、充滿屬於台灣鄉野靈氣的世界，反映出生命中的不確定性與人們對歸屬的渴望，是一部關於慾望與歸屬的奇幻愛情故事。

導演朱駿騰提到：「《河鰻》是我對生命與慾望，以及歸屬感的探索。整部片我想讓觀眾體驗，隨著電影漂浮在水中的狀態，而能夠將對我來說非常有魅力的社子島呈現在大銀幕，讓世界各地的人看見，也是讓我非常開心的一件事。」

▲潘綱大、柯泯薰演出電影《河鰻》，入圍柏林影展「視角競賽單元。（圖／底噪影像提供）

▲去年以《蟲》參加坎城影展的潘綱大，本次新作又入選柏林影展。（圖／底噪影像提供）

去年因演出《蟲》參加坎城影展的潘綱大，本次新作又入選柏林影展，他聽聞後也開心表示：「聽到這部被颱風、海浪和日曬攻擊過的長片《河鰻》要在柏林影展首映非常開心，社子島是台北的一隅，卻常常被台北人忘記，很慶幸朱駿騰導演還記得，而且將它帶給世界。我已經在存錢，希望能順利把《河鰻》帶去柏林，也從柏林載回滿滿的東西。」

▲潘綱大、柯泯薰演出電影《河鰻》，入圍柏林影展「視角競賽單元。（圖／底噪影像提供）

▲《河鰻》是台灣電影睽違20年，再度入圍該影展的官方競賽單元。（圖／底噪影像提供）

歌手柯泯薰首度挑戰大銀幕便入圍國際影展，聽聞入圍的消息柯泯薰也表示：「知道這一切過程真的不容易，所以真的非常恭喜導演和劇組，但反應過來後發現自己也是身在其中的一員，突然覺得很酷很好玩。」

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柏林影展, 視角, 朱駿騰, 河鰻, 潘綱大

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