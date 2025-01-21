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幻藍小熊盼「唱進小巨蛋」　SEVEN TO EIGHT揭新年願望

記者蔡琛儀／台北報導

東森集團2024忘年感恩餐會，今（21日）在台北世貿中心展覽1館盛大舉辦，男團SEVEN TO EIGHT及女團幻藍小熊今晚也輪番登場，青春無敵的演出迅速擄獲在場所有觀眾的心。

▲▼東森集團尾牙藝人表演-幻藍小熊。（圖／記者周宸亘攝）

▲幻藍小熊。（圖／記者周宸亘攝）

才剛成軍不到2個月的SEVEN TO EIGHT今天帶來歌曲〈翻轉世界Boom！〉，幻藍小熊則一連演出〈COCOCO〉等4首歌，誠意十足。談到新年新希望，SEVEN TO EIGHT團員都希望新的一年，團體發展能夠更上一層樓，而SEVEN TO EIGHT馬籍成員彭义翔透露自己已經一年沒有沒有回家，很期待能夠返鄉過年。

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幻藍小熊上週才結束首場粉絲音樂會，XXIN表示，其實一開始準備時狀況百出，本來很擔心，還好最好演出順利結束，媛媛還爆料平常很少哭的韓籍成員Ayeon也落淚，但當天演出後大家真的太累，沒有慶功就各自解散，日前才去吃火鍋慶祝。

▲▼東森集團尾牙藝人表演-SEVENTOEIGHT。（圖／記者周宸亘攝）

▲SEVEN TO EIGHT。（圖／記者周宸亘攝）

幻藍小熊也預告，3月初回回歸南韓舞台發三首歌的迷你專輯，也希望今年有機會可以到小巨蛋、美國舉辦粉絲音樂會，解鎖更多舞台。談到過年幻藍小熊笑說，大家現在都還在收紅包的階段，但隊長XXIN表示今年想第一次嘗試包紅包給家人。

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