幻藍小熊盼「唱進小巨蛋」　SEVEN TO EIGHT揭新年願望

記者蔡琛儀/台北報導

東森集團2024忘年感恩餐會,今(21日)在台北世貿中心展覽1館盛大舉辦,男團SEVEN TO EIGHT及女團幻藍小熊今晚也輪番登場,青春無敵的演出迅速擄獲在場所有觀眾的心。

▲幻藍小熊。(圖/記者周宸亘攝)

才剛成軍不到2個月的SEVEN TO EIGHT今天帶來歌曲〈翻轉世界Boom!〉,幻藍小熊則一連演出〈COCOCO〉等4首歌,誠意十足。談到新年新希望,SEVEN TO EIGHT團員都希望新的一年,團體發展能夠更上一層樓,而SEVEN TO EIGHT馬籍成員彭义翔透露自己已經一年沒有沒有回家,很期待能夠返鄉過年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

幻藍小熊上週才結束首場粉絲音樂會,XXIN表示,其實一開始準備時狀況百出,本來很擔心,還好最好演出順利結束,媛媛還爆料平常很少哭的韓籍成員Ayeon也落淚,但當天演出後大家真的太累,沒有慶功就各自解散,日前才去吃火鍋慶祝。

▲SEVEN TO EIGHT。(圖/記者周宸亘攝)

幻藍小熊也預告,3月初回回歸南韓舞台發三首歌的迷你專輯,也希望今年有機會可以到小巨蛋、美國舉辦粉絲音樂會,解鎖更多舞台。談到過年幻藍小熊笑說,大家現在都還在收紅包的階段,但隊長XXIN表示今年想第一次嘗試包紅包給家人。