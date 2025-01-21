林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

▲林立凱旋歸國，但卻因在12強賽事中和球迷的女友胡亂嘴砲，而導致後續提告恐嚇的風波。（圖／翻攝自林立IG）

圖文／鏡週刊

台灣去年在世界棒球12強賽中奪冠，其中的功臣之一林立近來卻捲入桃色糾紛，本刊掌握消息，已婚的他在12強賽事期間，和一名女子私訊嘴砲，結果被對方的男友抓包；該名男友自稱是球迷，但要求林立面對面拿出「誠意」解決，也就是疑似250萬元的封口費，換取事件不曝光。最後協商破局，林立近來提告男球迷恐嚇，此案已進入警方調查階段。

林立日前才出席公益記者會，被問及政府有意將500元鈔票改版，換成12強球員的想法，對此他笑說：「有點可惜，因為上面也是台灣棒球的歷史。」林立更喊話若是登上100元、1,000元鈔票可能更好；鈔票改版還未確認，不過球員們的肖像，已被畫在台鐵車廂上，可見奪冠對於全民是多麼振奮人心的場景。

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記者會上的林立雖然一派輕鬆，其實卻有重重的心事難解，因他已對一位自稱是他球迷的A男提告，同時A男的女友竟也反告他性騷擾，一切都只因私訊中的幾句聊天嘴砲。

見過林立和該名A男女友對話的人透露，其實雙方的對話有來有往，一路從台北大巨蛋預賽聊到東京巨蛋的金牌之戰，甚至女方還比林立更積極主動一點，比如說去年11月20日的對話中，女方先是詢問林立明天是否要對戰日本？（註：11月21日台灣應是對戰委內瑞拉）林立稱「是」之後，女方則回：「你會軟腳」「怕你比不好」等。

▲做為台灣英雄，林立回到母校，向學弟妹分享勵志經驗。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys粉絲團）

接著又是一陣胡亂嘴砲，人在日本的林立又說：「妳是有要來喔？」意思是嗆人在台灣的女方又沒要來日本觀賽，女方卻回：「拐我去飯店」，林立則回嘴：「哈哈妳在那邊，會腿軟的。」聊了好幾天類似的內容，林立也深知自己的公眾人物身分得端正言行，訊息中不忘提醒女方「訊息要刪捏哈」。

回應

何先生（指A男）於12強賽事期間即不斷傳訊林立，以其前妻和林立的對話截圖威脅爆料媒體，並不斷騷擾林立家人。賽事結束返台後，何先生與林立約見面，並攜2名分別自稱是蘋果記者及議員助理之友人，要求林立拿出250萬解決此事。針對何先生先生的恐嚇及勒索行為我們絕對無法容忍，林立已於去年12月9日報警，此案已進入法律程序。

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