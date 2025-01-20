林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視

記者王靖淳／綜合報導

國民黨最近提案刪除文化部補助公視的預算，此舉引發影視圈反彈，許多藝人得知消息後紛紛聲援，就連自節目《超級星光大道》出道的女星林雨宣都發文，並曬出過去拍過的公視與客台作品表達力挺，不過卻有支持民眾黨的網友發現她臉書自介上打著「頭上沒長草」，批評此舉疑似是在諷刺。為此，林雨宣做出反擊了。

▲▼林雨宣臉書自介掀討論。（圖／翻攝自Facebook／林雨宣）

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林雨宣發文曬出那些年拍過公視與客台的戲劇作品，表達對公視遭刪減預算的反對，貼文曝光後掀起不小關注，不過卻有民眾黨支持者表示不滿，批評她在臉書的自我介紹欄打上「頭上沒長草」的內容。為此，她透露其實這句話已陪伴她多年，源於她遇到的一個困擾，那就是她的名字常被打錯，「其實這自介用了十幾年了，因為總是有人把我名字打錯，但現在多了一個意義也不錯。」

▲▼林雨宣在臉書留言嗆網友。（圖／翻攝自Facebook／林雨宣）

此外，有網友寫下批評留言，「果然民進黨無所不在。」為此，林雨宣火速做出反擊，她回應寫道「中國共產黨也是。」另外還有人留言指責她「只會被青鳥牽著鼻子走。」對此，林雨宣再次強硬回應「被背骨仔前科犯牽著走，也沒有比較好。」內容掀起兩派網友討論，除了留言吐槽她之外，也有不少人表示被她的霸氣言論給圈粉，「回覆超帥」、「現在開始變成林雨宣粉絲。」