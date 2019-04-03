爆砸桌椅家暴危機！　戈偉如重勾「小10歲鮮肉男友」逛街煲愛

▲3/23 00:14 戈偉如攔下計程車，和男友上車後返家。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

戈偉如歷經二結二離的不順婚姻路後，6年前和相差多歲的山寨版王建民談起姐弟戀，去年一度傳出2人在口角後，男友砸爛家中桌椅爆出感情危機！不過日前本刊直擊戈偉如和男友現身台北信義區約會，還穿同色系情侶裝，感情看起來依舊相當甜蜜。

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今年已經54歲的美魔女戈偉如，2013年剛離婚不久，就被媒體目擊和外型神似王建民的新歡鮮肉約會，當時2人看起來相差約有十多歲，不得不佩服戈偉如的熟女魅力，不過新戀情曝光後，戈偉如為保護剛萌芽的愛情，一度否認兩人關係，僅說是剛認識的朋友，但如今一晃眼也是交往了6年之久。

小倆口吵架 客廳浩劫

3月22日晚間近12點，穿著黑外套、牛仔褲、戴黑色口罩的戈偉如，和男友步出信義威秀，疑似剛結束電影約會，男友手提好幾包採購的戰利品，戈偉如則是拿著要價數十萬元的桃紅色愛馬仕包，2人一踏出電影院，立刻攔了路邊的計程車返家。





▲戈偉如和男友現身信義威秀。（圖／鏡週刊）



據悉，男友小了戈偉如十多歲，從事房地產業，2人交往多年感情穩定，但去年卻傳出男友在爭吵後變身「綠巨人浩克」，把家中的桌椅給砸爛，感情也面臨巨大危機。

當時戈偉如在私人臉書中po出客廳凌亂的照片，不但桌子被砸毀倒地，杯子等物品也碎裂一地，她還寫道：「毀了…，一切都毀了，近幾天，不要打擾我！」隔天她又po文宣洩不滿說：「有人告訴我，不要在FB上po文，因為大家都是看笑話的，請問我一個大理石桌破了，很好笑嗎？」

▲戈偉如去年在私人臉書po出客廳桌椅遭砸毀照片，疑似是男友在爭吵後動粗。（圖／讀者提供）



說自己搞砸 袒護男友

事後，戈偉如否認是男友施暴，辯解說是自己搬桌子的時候力氣不夠，太過傾斜才會弄倒桌子。不過好友金友莊第一時間就表示很擔心，也透露知悉實情，但因為戈偉如都已澄清，她也不好再多說什麼。

▲戈偉如和林志隆結婚四年離婚。（圖／東方IC）



▲戈偉如和前夫林志隆生的兒子林浩權已經25歲。（圖／東方IC）



戈偉如早年因演出《家有仙妻》一炮而紅，在當紅之際步入婚姻，但2段婚姻都無疾而終，感情路並不順遂。1993年嫁給老虎牙子執行長林志隆並育有1子，才4年就因林志隆疑似婚外情，加上不適應豪門生活而結束婚姻，但2人離婚後仍維持友好關係，戈偉如還曾為老虎牙子擔任代言人。

▲戈偉如4年前曾被拍到和貌似王建民的新男友約會吃飯，據悉兩人相差10歲以上。（圖／翻攝自《蘋果日報》）



2009年，戈偉如又閃嫁富豪李紀曾，沒想到這段婚姻更短，2年便宣告離婚，據悉，戈偉如還堅持一分贍養費都不拿。而2段失敗的婚姻，也讓她堅決不想再婚，只想好好享受愛情。

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