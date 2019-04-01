楊超越拍新劇…片場照外流！　赤腳趴雪地「糊圖擋不住美貌」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸偶像女團「火箭少女」楊超越又有新戲了！她早前演出歷史劇《長安諾》，古裝扮相大獲好評，1日又有新戲側拍照外洩，雖然只是側臉，火速引發陸網熱烈討論。

▲楊超越新戲邀約不斷，傳出又接拍古裝新劇。（圖／翻攝自微博／楊超越）

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楊超越擁有甜美外型，出道後除了參加音樂演出，更活躍於綜藝節目，曝光率極高。她跨入戲劇圈拍《長安諾》，首部作品還沒播出，已經又進入新劇拍攝，網傳影片中，她身穿白色仙衣，赤腳站在新疆雪地，迎風白紗飛揚，黑色長髮至腰間，更有倒在雪地中的畫面，疑似是拍攝受傷昏倒的情節。

▲楊超越拍《將夜2》，片場照外流。（圖／翻攝自微博／影視情報員）

▲楊超越赤腳躺在雪地，劇組到新疆出外景。（圖／翻攝自微博／影視情報員）



▲楊超越趴雪地上，疑似拍攝昏倒情節。（圖／翻攝自微博／影視情報員）



據悉，楊超越新作是古裝玄幻劇《將夜2》，扮演「昊天」。她的片場側拍照雖然畫質模糊，從臉蛋輪廓到造型仍吸引不少好評，粉絲驚嘆「糊圖都擋不住妹妹的美貌」、「這張太好看了吧！」

《將夜》改編自網絡作家貓膩同名小說，2018年播出第一部時，由陳飛宇搭檔宋伊人，第二部男主角換成新版《流星花園》王鶴棣。該劇在兩岸都吸引不少粉絲支持，第二部仍在拍攝中，被推測2020年上檔。

▲《將夜》男主角是陳飛宇。（圖／翻攝自微博）

▲《將夜2》男主角換成王鶴棣。（圖／翻攝自微博／將夜）