入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚哀悼：靈魂都在發抖

記者吳孟庭／綜合報導

美國饒舌歌手尼普塞（Nipsey Hussle）在他的店門外捲入激烈槍擊事件，身中多槍，緊急送醫後宣告不治，得年僅33歲。他樂善好施，死訊傳來後不少演藝圈好友全發文哀悼，蕾哈娜更難過表示，「我的靈魂都在發抖」，悲慟不已。

▲入圍葛萊美饒舌歌手身中多槍死亡！蕾哈娜震驚哀悼。（圖／翻攝自Nipsey Hussle、蕾哈娜推特）

根據外電綜合報導，尼普塞在洛杉磯當地時間3月31日，於自家店門外的停車場遇上槍擊，當下還有另外兩名傷者，全被送到了醫院，但不幸的是尼普塞身中多槍，搶救無效身亡，年僅33歲撒手人寰。警方正在尋求目擊者，了解槍擊案發生原因。

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歌手蕾哈娜得知消息後十分震驚，留言寫下「真的無法理解，我的靈魂為此而發抖」，饒舌歌手Wiz Khalifa也發文說，「這狗屁事真的讓我好難過」，其他如Chance the Rapper、ASAP Rocky、Talib Kweli、Gucci Mane、21 Savage、Vince Staples、Meek Mill、Lil Pump、Soulja Boy、Swizz Beats、Boi-1da多位好友都為他致哀。粉絲則群聚在案發地點的黃色警戒線後，播放尼普塞的音樂弔念他。

▲蕾哈娜哀悼：靈魂都在發抖。（圖／翻攝自蕾哈娜推特）

可惜的是，尼普塞出道14年，近年才剛竄升主流地位，2018年的專輯《Victory Lap》還入圍2個月前剛舉辦的葛萊美獎「最佳饒舌專輯」，他穿著西裝和女兒一起走上紅毯，事業正要大放異彩。

尼普塞在當地經營多家店面，包含漢堡店、理髮店以及漁市場。根據《洛杉磯時報》採訪居民表示，尼普塞在當地給許多困難的人創造了就業機會，他甚至會僱用一些無家可歸的遊民，也曾經送給整所國小學生每人一雙鞋，或是捐錢讓學校的遊樂場、籃球場進行整修。

美國槍擊事件層出不窮，尼普塞曾在2018年接受英國《泰晤士報》訪問時說到，「我們經歷死亡、暗殺，就像住在一個戰區一般，人們就在街頭死亡，而大家都有點免疫了。」