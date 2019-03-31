《復仇者4》又被洩密！薩諾斯新武器「巨大雙刃劍」＋手套翻新　網友崩潰啦

記者洪文／綜合報導

玩具公司Hot Toys推出漫威電影周邊商品，經常在上映前搶先劇透，準確度極高。隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）玩具照片推出，大反派薩諾斯全新戰袍以及全新武器「雙刃劍」曝光了，不過網友更在意上一集被燒毀的無限手套，似乎又有新的戴在手上，不確定是否又會再次彈動手指，消滅一半宇宙的生命。

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▲薩諾斯《復仇者聯盟3》造型，與《復仇者聯盟4》Hot Toys玩具照片對比。（圖／翻攝自Bleeding Cool，以下同）



這次Hot Toys推出的《復仇者聯盟4：終局之戰》玩具當中，薩諾斯有了從頭到腳的全副武裝戰袍，不僅上半身盔甲有了更多金屬材質（怕被索爾再刺一刀？），包括頭盔、下半身、鞋子全部改成了金屬材質保護，甚至褲檔部位也有安全保護，而右手拿著新的武器「雙刃劍」，長度幾乎是他的身高3分之2，左手則是全新的無限手套。

由於薩諾斯在《復仇者聯盟3：無限之戰》最後無限手套使用完畢燒毀，因此大部分網友對於他在《復仇者聯盟4：終局之戰》全新無限手套特別在意：「手套不是燒毀了嗎？」讓人擔心薩諾斯將會再次啟用手套彈動手指，消滅一半宇宙的生命，復仇者聯盟成員恐怕又要再次陷入危機。

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不過，Hot Toys向來以準確度、製作細節聞名，尤其以真材實料製作，而非一般塑膠材質，再加上幾乎與電影造型一致，具有高收藏價值。去年雷神索爾《復仇者聯盟3：無限之戰》半斧、半槌的新武器「風暴毀滅者」就是隨著商品照片搶先曝光，果然在電影裡出現一模一樣的武器，可信度極高。