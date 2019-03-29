A-Lin親姐原來超辣！　只穿襯衫「下身全露」浴缸照曝光

記者盧薇淩／台北報導

A-Lin親姊姊黃莉曾是知名模特兒，轉戰歌壇的她，好聲音被網友讚是「被模特兒耽誤的歌手」，她也交出了首次的填詞的作品《Late night》，還親自填詞，怎料在交詞的過程幾度卡關，為此特別買了機票飛到峇里島度假，在星空下的泳池邊完成這首創作，她透露當時靠著3杯紅酒加上2杯Vodka才完成，她笑說：「是在微醺的狀況下完成讓人微醺的歌。」而當按下交稿的寄出鍵後立刻倒頭昏睡。

▲A-Lin親姊姊黃莉浴缸照曝光。（圖／好舒服音樂提供）

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《Late night》瀰漫著濃厚的度假風，黃莉希望聽到這首歌的朋友，都會有想出國度假的衝動，不管工作或生活再怎麼忙碌都應該適時的給自己一個假期，而這首歌的MV特別拉到飯店房間裡拍攝，包括她下工後聽音樂、跳舞、換浴袍、淋浴、泡澡等畫面，將在浴室裡的私密動作全都搬上鏡頭。

▲黃莉浴露出美腿。（圖／好舒服音樂提供）

談到有性感泡澡的鏡頭，黃莉說：「畫面看起來很享受，但拍攝時因為浴缸水溫太高，在將近50度的高溫裡泡了3個多鐘頭，覺得自己快窒息又要表現出很享受的表情，感覺快被煮熟了但為了拍攝順利只能忍耐。」直到出浴時感覺就像是得救了。

▲黃莉曾是知名模特兒。（圖／好舒服音樂提供）