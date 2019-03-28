網紅「全程偷拍明星」還做節目播出！　青峰受害無奈：以後跟陌生人說話都會更怕

記者李湘文／綜合報導

大陸微博紅人「魚丸姜」自製網路綜藝節目《你好！陌生人》，以「隱藏攝影機」為主題，在藝人和經紀團隊都不知情的情況下，設計各式各樣的突發狀況，測試藝人的反應。雖然很有話題性，但該節目播出後也引起隱私爭議，近日歌手青峰便無奈表示：「以後大概跟任何陌生人說話都會更害怕了。」

▲青峰被節目設計偷拍。（圖／翻攝自微博／吳青峰）

《你好！陌生人》從2017年開始已製作2季，製作團隊會暗守在藝人出沒的地方，見到「目標」出現，就安排假的路人掉錢包、亂丟垃圾、突然吵架等情境，並偷拍藝人真實反應。在過往節目中，曾被偷拍的明星眾多，包括王俊凱、王源、黃曉明、黃子韜、迪麗熱巴等，但許多藝人的經紀團隊透露，被拍前、被拍後都不知道這件事，直到看見節目播出才得知，認為這樣的行為很過分。

請繼續往下閱讀...

▲《你好！陌生人》近期在機場偷拍藝人。（圖／翻攝自微博／魚丸姜）

在最新一集節目中，製作團隊坦承：「與其說是測試，不如說是給明星朋友開的一次小玩笑。」他們安排外國人穿上寫著中文句子、帶有負面含意的T恤，在機場接近藝人，請對方幫自己翻譯。其中，青峰和工作人員一起被堵到，友善幫忙翻譯出來後，似乎擔心外國朋友不開心，還好心緩頰「不是誇獎，但也沒有到不好，是開玩笑的話」。

▲青峰從頭到尾不曉得被偷拍。（圖／翻攝自微博／吳青峰）

雖然過程溫馨，但青峰在27日看到節目播出後，才知道這一切原來都是一場戲，因而發文表達無奈：「在機場被陌生人搭話，竟然是設計好的偷拍還變成節目，完全不知情地播出。只覺得，以後大概跟任何陌生人說話都會更害怕了吧…」還開玩笑附圖寫下「我的老天鵝啊」，雖然語氣幽默，卻也表達了自己受到的衝擊和困擾。

不少粉絲對青峰的態度表示認同，因而向製作團隊抗議「播出經過同意了嗎？在機場偷拍明星合理？」、「偷拍他人並公開本來就不對」、「這樣的行為並不是在傳遞陌生人的善意，只會讓大家在外面更防範陌生人」。但團隊也回嗆「機場拍明星不是你們粉絲帶的節奏嗎」，認為這並不算是打擾藝人。

▲粉絲向製作團隊表達不滿。（圖／翻攝自微博／魚丸姜）