ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛紗斬情絲「沒跟周洺甫聯絡了」　認有桃花上門被示愛！

記者盧薇淩／台北報導

36歲的愛紗2月宣布和結婚3年的周洺甫離婚，疑抓包男方感情不忠，她28日出席內衣活動，神情氣色維持良好，還微露事業線，但她坦言離婚後花了不少時間調適，「我不斷告訴自己，任何事情都要維持正面的心態。」也說離婚後沒再跟周洺甫聯繫，頗有天蠍座敢愛敢恨的特質。

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲愛紗出席內衣活動。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

愛紗疑因抓包周洺甫劈腿，短時間內快刀斬情絲離婚，恢單後她氣色看來頗好，聊起離婚原因，她微笑說：「現在狀態好一點了，上了一堂課，不要再問我了啦。」表示現在沒再跟周洺甫聯絡，至於以前兩人的共同好友懷秋、李易等人，她則說：「我不太知道，每個人都有交朋友的權利。」不會要他們「選邊站」挺哪一方。

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲愛紗狀態維持良好。（圖／記者張一中攝）

愛紗笑說：「很多人留言給我打氣，我每個留言都有看，謝謝大家關心。」現在的她不追求新戀情，「我現在想好好過日子，對自己好一點。」但也透露有網友私訊粉專自我介紹「示愛」，讓她看了哭笑不得，是否會害怕婚姻、跟圈內人交往？她一樣回應：「不敢想這麼多，現在就是維持自己的狀態。」今年繼續籌備新單曲，但目前還在收歌階段。

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

▲▼愛紗透露有網友示愛。（圖／記者張一中攝）

▲▼愛紗內衣活動。（圖／記者張一中攝）

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

推薦閱讀

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

女星「車內遭性侵」泣訴：我是張紫妍第二！　爸爸忌日還被逼陪酒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

生完「下面爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

愛紗, 周洺甫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 放長假回來發現「被封殺」！　謝娜公開「私訊對話截圖」
  2. 紅髮艾德演唱會指定！「靠北渣男專門戶」安瑪莉首度來台開唱
  3. 熊仔新專輯3000張預購全賣完！　「鋪梗1年」粉絲敲碗狂追
  4. 還有機會！費玉清告別演出宣布加2場　回台北日期曝光
  5. 同情歐陽娜娜　余天「台灣賺不到錢」：大家放過她吧
  6. 《與惡》插曲她唱的！溫昇豪讚「鑽到心坎裡」隔9年終合作
  7. 校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了
  8. 桑布伊堅持母語創作　守護「來自部落的養分」凱道演出
  9. 愛紗斬情絲「沒跟周洺甫聯絡了」　認有桃花上門被示愛！
  10. 北漂租到鬼屋！「半夜鬼抓腳」她嚇醒　離奇事發生..好兄弟送錢來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366