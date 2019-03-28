愛紗斬情絲「沒跟周洺甫聯絡了」　認有桃花上門被示愛！

記者盧薇淩／台北報導

36歲的愛紗2月宣布和結婚3年的周洺甫離婚，疑抓包男方感情不忠，她28日出席內衣活動，神情氣色維持良好，還微露事業線，但她坦言離婚後花了不少時間調適，「我不斷告訴自己，任何事情都要維持正面的心態。」也說離婚後沒再跟周洺甫聯繫，頗有天蠍座敢愛敢恨的特質。

▲愛紗出席內衣活動。（圖／記者張一中攝）

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愛紗疑因抓包周洺甫劈腿，短時間內快刀斬情絲離婚，恢單後她氣色看來頗好，聊起離婚原因，她微笑說：「現在狀態好一點了，上了一堂課，不要再問我了啦。」表示現在沒再跟周洺甫聯絡，至於以前兩人的共同好友懷秋、李易等人，她則說：「我不太知道，每個人都有交朋友的權利。」不會要他們「選邊站」挺哪一方。

▲愛紗狀態維持良好。（圖／記者張一中攝）

愛紗笑說：「很多人留言給我打氣，我每個留言都有看，謝謝大家關心。」現在的她不追求新戀情，「我現在想好好過日子，對自己好一點。」但也透露有網友私訊粉專自我介紹「示愛」，讓她看了哭笑不得，是否會害怕婚姻、跟圈內人交往？她一樣回應：「不敢想這麼多，現在就是維持自己的狀態。」今年繼續籌備新單曲，但目前還在收歌階段。

▲▼愛紗透露有網友示愛。（圖／記者張一中攝）