「赫海CP」來了！銀赫毛外套抵機場　藝聲中文喊話粉絲

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團Super Junior距離2個月又再度來台，今（28）早銀赫與東海一同現身機場，被粉絲封為「赫海CP」果然黏TT，隊長利特、始源也陸續前來。另外藝聲、神童、厲旭已於昨晚抵達，預計今晚合體，與師妹Red Velvet等人一起嗨翻台北小巨蛋。

▲「赫海CP」來了！銀赫毛外套抵機場。（圖／翻攝自韓網）



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不同於今天台灣幾乎是夏天的天氣，早上Super Junior其餘成員從仁川機場出發，銀赫還穿著毛織厚外套，東海則以一身輕便的同色運動服、戴著耳機現身，利特也是非常輕便，黑色衛衣搭配紅色球鞋，身上也揹著運動包，彷彿來台灣就像是回家。

而前一晚先到的成員藝聲與神童也在個人IG上和粉絲打招呼，神童拍攝大眼自拍照寫「Good Morning」，藝聲則是貼心用中文寫「總是很感謝的台灣ELF。明天見吧」（ELF是Super Junior粉絲名稱）。

▲藝聲和粉絲喊話。（圖／翻攝自藝聲IG）

另外始源這次則是行程最滿，早上11點多抵台後，下午將參加時尚活動，與多年前合作過的陳意涵一起現身，晚上才會與SJ成員合體，並與師妹Red Velvet、solo女歌手金請夏、南團VAV一起在台北小巨蛋演出。