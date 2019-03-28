Melody女兒重度近視　小手捧她臉「只有一個媽媽」心疼爆哭

記者林彥君／台北報導

時尚媽咪Melody（殷悅）日前上《TVBS看板人物》，Melody時尚貴婦形象深植人心，Melody自認人生和大家的印象有反差，每天早上5點半起床準備早餐， 自稱「3點半的灰姑娘」，希望工作在3點半前結束，才能親自陪著孩子學習才藝、寫功課。

▲ Melody。（圖／TVBS提供）

婚後Melody從為自己轉為家人而活，知道家人喜歡吃水蜜桃，某次扛一箱水蜜桃回家，因老公說：「要吃硬的水蜜桃。」Melody在半夜強忍睡意，把水蜜桃放進冰箱，隔天老公覺得水蜜桃太熟，Melody理智斷線，崩潰跟老公說：「有沒有人問過我喜歡吃硬的還是喜歡吃軟的？沒有人知道！」

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Melody的女兒3歲時發現重度近視，Melody原本期待只是誤判，正在錄外景當下，得知確診消息，瞬間崩潰大哭，Melody哽咽表示：「很自責！她又沒有早產，我也沒有給她看手機、電腦，怎麼會這樣？是不是我生的年紀太接近，是不是我營養不夠？自責很多事情。」

▲Melody。（圖／TVBS提供）

主持人方念華好奇的問：「後來她第一次戴上眼鏡，走向你時說了什麼？」沒想到Melody立刻眼眶泛紅，憶起首次看女兒戴上眼鏡的情境：「那天晚上，我在她床邊，她捧著我的臉說，媽媽，只有一個媽媽！」原來平常重度近視的女兒看什麼都是模糊、疊在一起的，「所以她捧著我的臉，第一次看清楚我的長相，童言童語說的這句話，那感覺很難形容！」節目31日播出。