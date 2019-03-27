鄭俊英看守所生活Day 7！被爆「看漫畫」打發時間...網氣炸

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍、散布不雅影片遭到警方拘留，至今已經第7天，媒體報導鄭俊英的牢獄生活，在看守所居然看漫畫打發時間，引起網友不滿，「到底有沒有在反省」、「看來這人已經精神有問題了」。

▲鄭俊英看守所生活曝光。（圖／CFP）

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根據電視台《Channel A》報導，鄭俊英在拘留期間看漫畫度日，警方預計本周內為此案調查進行收尾，就會將案件移送到檢方手中，29日遞交起訴書。

不過雖然鄭俊英對鏡頭認罪，並向被害人道歉，但轉頭的牢獄生活卻看不見深刻反省，反倒是邊看漫畫等待發落，引起網友批評與不滿，「這算哪門子真心道歉」、「看不出來有反省的意圖」、「果然是本性難移」。但也有網友認為，「不然他在裡面可以幹嘛」、「他做什麼或不做什麼都會被罵吧，難道要他整天坐著不能動？」

▲鄭俊英遭綁警繩被羈押。（圖／CFP）

鄭俊英21日現身法院，低著頭拿出事先寫好的稿子說：「很抱歉，犯下無法得到原諒的罪行，我承認所有罪嫌，我不會反駁任何罪，並接受法院的判決。」據韓媒現場報導，他在唸稿的同時，眼眶含淚，認了所有罪嫌，最後低著頭向所有受害女性致歉。晚間即被逮捕遭拘留，在看守所已經第7天。

雖然他哭訴認罪，卻傳出背後搞小動作，他遞交的3支手機中，有一支已被恢復成原廠設定狀態。警察認為該支手機可能有關鍵性的證據，試圖想要將資料全部復原，未來偵訊時也會針對他格式化手機的動機進行調查。

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