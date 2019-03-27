ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭俊英看守所生活Day 7！被爆「看漫畫」打發時間...網氣炸

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍、散布不雅影片遭到警方拘留，至今已經第7天，媒體報導鄭俊英的牢獄生活，在看守所居然看漫畫打發時間，引起網友不滿，「到底有沒有在反省」、「看來這人已經精神有問題了」。

▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英看守所生活曝光。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

根據電視台《Channel A》報導，鄭俊英在拘留期間看漫畫度日，警方預計本周內為此案調查進行收尾，就會將案件移送到檢方手中，29日遞交起訴書。

不過雖然鄭俊英對鏡頭認罪，並向被害人道歉，但轉頭的牢獄生活卻看不見深刻反省，反倒是邊看漫畫等待發落，引起網友批評與不滿，「這算哪門子真心道歉」、「看不出來有反省的意圖」、「果然是本性難移」。但也有網友認為，「不然他在裡面可以幹嘛」、「他做什麼或不做什麼都會被罵吧，難道要他整天坐著不能動？」

▲▼鄭俊英遭綁警繩。（圖／CFP）

▲鄭俊英遭綁警繩被羈押。（圖／CFP）

鄭俊英21日現身法院，低著頭拿出事先寫好的稿子說：「很抱歉，犯下無法得到原諒的罪行，我承認所有罪嫌，我不會反駁任何罪，並接受法院的判決。」據韓媒現場報導，他在唸稿的同時，眼眶含淚，認了所有罪嫌，最後低著頭向所有受害女性致歉。晚間即被逮捕遭拘留，在看守所已經第7天。

雖然他哭訴認罪，卻傳出背後搞小動作，他遞交的3支手機中，有一支已被恢復成原廠設定狀態。警察認為該支手機可能有關鍵性的證據，試圖想要將資料全部復原，未來偵訊時也會針對他格式化手機的動機進行調查。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

徐若瑄問兒子「有老婆還愛媽媽嗎」　 一聽答案...崩潰了：為什麼？

推薦閱讀

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

快訊／郭碧婷要嫁了！　交往3個月答應向佐求婚…網狂喜：龍五娶媳婦了

快訊／張懸懷孕了！　電子信寄粉絲報喜「我已驚慌完了」

快訊／張懸懷孕了！　電子信寄粉絲報喜「我已驚慌完了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

就醫被告知「是血癌徵兆」！　五熊崩潰大哭：很多事情不重要了

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

王心凌36歲無P真面目被拍到！　「五官變了」網一看傻了：認不出來

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！　給交往1年女友：我準備好了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

黃小柔求藍心湄10次終於答應了！看完影片⋯當場噴淚

孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好

吳宇舒老公爆曖昧小17歲大眼正妹！　甜喊：妳是叔叔的寶

都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭俊英, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人
  2. 「ETtoday看電影」話題影集討論會！來直播跟我們聊天~
  3. NSO琵琶交響 攜手吳蠻莊東杰跨越中西
  4. 鄭俊英看守所生活Day 7！被爆「看漫畫」打發時間...網氣炸
  5. 後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」
  6. 贈獎／連史蒂芬金都「不敢公開的故事」　《禁入墳場》挑戰今年最驚悚！
  7. 網瘋傳「鹿晗報名JYP」　本尊一聽笑出聲..親口給真相！
  8. Key當兵置物櫃貼3照　粉絲一對比是「5人SHINee＋湖水綠海」暖哭！
  9. 陳芳語前進北一女當講師！　一唱《愛你》全場女孩叫翻
  10. 最美魚販阿澎爆「花場坐檯」！　陪客7天賺20萬…敢玩又ㄋㄞ變紅牌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366