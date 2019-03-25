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八點檔最慘女星！　她曝失明「補妝畫面」網笑到哭：好悲悽

記者李欣容／綜合報導

吳婉君在三立八點檔《炮仔聲》飾演家雯，不但被渣男拋棄，還受盡小三欺凌，近來劇情中眼睛還被弄瞎，讓網友替她抱屈，「真的史上最慘欸，編劇是不是討厭你。」吳婉君私下和鏡頭前可憐、柔弱形象不同，她在臉書分享補妝照，就連蒙著雙眼都能三兩下找到要用的化妝品。

▲▼吳婉君被丟包在馬路中間。（圖／ 翻攝自Vdol）

▲▼吳婉君被丟包在馬路中間。（圖／ 翻攝自Vdol）

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▲▼吳婉君被丟包在馬路中間。（圖／ 翻攝自Vdol）

最新劇情中，吳婉君被韻如（陳小菁 飾）母女載到馬路中間，因為她眼睛看不到，不知道往哪個方向走，還好遇到江宏恩，才順利脫困。

先前吳婉君曾在臉書分享「瞎掉」後綁著繃帶化妝的短片，只見她不慌不忙，還很準確地從化妝包中拿出蜜粉，明明眼睛被矇住，還是可以補口紅，可憐度瞬間爆表。有人好奇問她這樣怎麼背台詞？吳婉君說，「要先背好，真的忘記要請人念給我聽。」

▲▼ 吳婉君在《炮仔聲》飾演悲慘正宮 。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

▲▼吳婉君在《炮仔聲》飾演悲慘正宮。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

▲▼ 吳婉君在《炮仔聲》飾演悲慘正宮 。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

吳婉君也分享過拍攝幕後花絮，全身綁著吊繩，真的攀爬到大樓外，簡直是搏命演出，雖然劇中和王宇婕勢不兩立，但私下超有默契，她曾在直播中跟王宇婕討論口紅，兩人不約而同都用一樣的顏色，品味也差不多，感情相當好。

▲▼ 吳婉君在《炮仔聲》飾演悲慘正宮 。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

▲吳婉君搏命演出，看了讓人膽戰心驚。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君 Cocco Wu）

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吳婉君, 炮仔聲, 王宇婕

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