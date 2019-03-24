彭于晏又多1歲了！男神跨海PO「噘嘴表情包」獻祝福　網暴動：可以好好用臉嗎

記者韓景樺／綜合報導

今天（24日）是藝人彭于晏的37歲生日，不只「彭太太們」紛紛留言祝他生日快樂，他的好友、南韓偶像團體Super Junior成員崔始源也在晚間發文送上祝福，而伴隨發文所附上的兩張搞怪照片，讓兩人的跨國友誼再度成為關注焦點。

▲彭于晏和崔始源過去拍電影《破風》結緣。（圖／翻攝自微博／崔始源）

彭于晏和崔始源2015年因為合作電影《破風》而相識，更因拍攝電影期間朝夕相處而培養出好默契與深厚交情，之後雖然少有共同合作的作品，但仍常見到兩人在節目上為彼此應援。2015年韓綜《無限挑戰》為了徵選主持群的「第6人」時，彭于晏更曾為了替始源拉票而特地錄製影片，力挺好友的行動也讓人超感動。

請繼續往下閱讀...

平日工作忙碌的兩人，私下也把握機會相聚。2018年始源和去旅行的彭于晏在首爾碰面，當時他不但親自當地陪，更感性透過微博發文謝謝彭于晏「一直以來的支持和鼓勵」，顯見兩人私下仍努力維繫難得的「遠距離友誼」。

▲彭于晏2018年到首爾時曾和始源碰面。（圖／翻攝自微博／崔始源）

而這次彭于晏生日，好兄弟的祝福自然也沒有缺席，始源24日晚間便在微博發文「Happy birthday my brother」，並標記了彭于晏。祝福好友生日快樂的同時，也不忘放出兩人擠眉弄眼的合照，其中一張兩人碰杯，彭于晏作勢噘起嘴巴要親吻始源的照片，也被網友笑說「表情好絕」、「帥哥可以好好用臉嗎」，甚至有許多網友忍不住感嘆「帥哥果然只和帥哥一起玩」。

▲崔始源24日發文祝彭于晏生日快樂。（圖／翻攝自微博／崔始源）