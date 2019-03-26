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3、4月KPOP回歸懶人包！太妍、BTS、IZ*ONE大戰準備開打

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文／Ms.哭包

延續3月上半旬的回歸潮，最近韓國樂壇依然熱鬧，回歸消息不斷：少女時代太妍、BTS防彈少年團、朴志訓、IZ*ONE等近期都即將帶來新作品。相信大家已迫不及待，這裡就整理出3月下旬至4月初有哪些重點發行！

音源女王 Heize、SURAN、太妍

「療傷系歌手」Heize，歌曲總是能唱進大眾的內心。她上週已發行出道後首張正規專輯《SHE'S FINE》，其中收錄雙主打〈SHE'S FINE〉、〈그러니까 (Feat.Colde)〉，還找來Simon Dominic、Nafla、JooYoung、鮮于貞娥助陣，要以她獨特的感性再次征服大家的耳朵。

SURAN唱紅由BTS SUGA擔任製作人的〈WINE (Feat.Changmo)〉，好聲音因此廣為人知。她也於3月22日發行新專輯《Jumpin’》，其中收錄與Heize合唱的先行曲〈Hide And Seek〉，以及與韓國嘻哈教母尹美萊、pH-1合作等6首歌曲。

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少女時代太妍則在24日帶著的新歌〈Four Seasons〉回歸了，這也是她繼去年6月推出第三張迷你專輯《Something New》後睽違9個月的新作品。

人氣男團、女團搶回歸

近日〈IDOL〉成為BTS防彈少年團第五支觀看次數破四億的MV，至今已累積7支觀看次數破四億以上的歌曲MV。而他們將在4月12日發行新專輯《MAP OF THE SOUL：PERSONA》，為「LOVE YOURSELF」系列專輯完結後的新故事，並在5月4日至7月14日於美國、巴西、英國、法國、日本等5個國家可容納5萬人以上的場地，展開全新世界巡演「Speak YOURSELF」，如此大規模的巡演為韓國歌手史上第一組。

2018年10月從選秀節目《PRODUCE 48》誕生的韓日跨國限定組合IZ*ONE，首張專輯主打歌〈La Vie en Rose〉橫掃各大音源榜，也讓她們於MAMA、金唱片獎等大型頒獎典禮獲得5座新人獎。官網近期釋出預告影片「Where the HEART IZ?」，宣布她們將於4月1日回歸。同樣於去年出道、橫掃各大頒獎典禮新人獎的Stray Kids ，最近在泰國、印尼、澳洲、美國等地展開Showcase Tour「UNVEIL TOUR 'I am...'」後，則於3月25日以專輯《Clé 1 : MIROH》回歸。

SOLO男歌手登場

HIGHTLIGHT 李起光參與詞曲創作的新輯《I》，主打歌〈D.C.Y.E〉與嘻哈歌手KidMilli合作，新鮮組合讓歌迷眼睛一亮，MV中更大展好身材。而3月30日生日當天，他也將來台舉辦入伍前的暫別演唱會！

曾以EXO-CBX小分隊活動，也演唱過多首熱門韓劇OST的EXO CHEN，總以美聲融化大家的他將首次推出個人專輯《April, and a flower》。選秀節目《Produce 101 S2》出身的鄭世雲將發行新輯《±0》，展現更加成熟的面貌；Wanna One活動結束後，朴志訓將推出個人首張專輯《O'CLOCK》，由李大輝製作且已在亞洲巡迴見面會先公開的〈Young 20〉收錄其中，遠赴布拉格拍攝MV的主打歌〈L.O.V.E〉也令人期待！

另外，VAV、混聲團體KARD、PENTAGON、DIA、MOMOLAND、JYP旗下女歌手白藝潾等都名列這波回歸陣容當中，BLACKPINK也有望推出新曲，相信粉絲們都已經準備好要為心愛的偶像應援啦！


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