馬叔叔「求婚清純正女友」成功！　HOWHOW喜喊：歡迎加入叛徒聯盟

記者張筱涵／綜合報導

百萬點閱Youtuber HOWHOW（陳孜昊）去年11月求婚歌手阿福（鄧福如）成功，被粉絲戲稱為「叛徒聯盟」，結果再過4個月，這個聯盟又多一個成員馬叔叔啦！

▲HOWHOW去年在迪士尼求婚阿福成功。（圖／翻攝自阿福臉書、Howhow IG）

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馬叔叔23日於IG上傳一張和戴著婚戒的女友自拍，不改搞笑本色還學著未婚妻的動作並說：「我老婆說太小顆了！」又一連串寫上我愛你的告白和求婚，才讓粉絲發現不是開玩笑是真的啦！貼文一出，HOWHOW第一時間就衝來興奮回「歡迎加入叛徒聯盟」，老婆阿福也跟著喊燒：「哇嗚！！！！！！！」

▲馬叔叔求婚成功。（圖／翻攝自馬叔叔IG）

事實上，馬叔叔和蔡阿嘎、RJ廉傑克曼、蔡哥、HowHow組成團體「七月半」，他們的共通點都是愛唱歌就這樣聚在一起，蔡阿嘎在2016年和二伯結婚，接著HOWHOW也在2019年2月14日完成結婚登記手續，沒想到這個原本只有一人非單身的團體不到一年的時間又死會了2個。粉絲們都在馬叔叔貼文下大喊「叛徒！叛徒啦」，但其實每個人都很替他們開心。

▲HOWHOW、蔡阿嘎、阿傑、蔡哥、阿滴和阿福都第一時間來祝福。（圖／翻攝自馬叔叔IG）