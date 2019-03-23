泰國《Produce 101》2集淘汰80人！　短髮妹被酸「確定不是男的」一開口逆轉

記者陳芊秀／綜合報導

泰國選秀節目《民謠偶像》因為號召百位女孩參賽，加上舞台設計，被形容是泰國版的《Produce 101》，引發外界質疑，對此製作人強調沒有抄襲，如果侵犯著作權願意負起責任賠償。節目開播後，最大看點是淘汰制，第一輪比賽淘汰60人，連C位選手都沒留下，緊接著第二輪宣布再刷掉20人，讓觀眾直呼「太刺激了！」

▲《民謠偶像》82號短髮妹的演出吸睛。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

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《民謠偶像》打造「素人成為偶像歌手」的夢幻舞台，海選前100名開始進棚錄節目，最後前8名可以獲得錄製單曲的機會，冠軍可以獲得獎金100萬泰銖（約105萬台幣）。由於節目賽制相當嚴格，第一輪淘汰60人，最後剩下40位坐在舞台兩邊，參賽者椅子還沒坐熱，主持人再度說明，第二輪比賽只有晉級前20名的人，第21至40名需要靠自選曲表演，和前20名的任何一位選手進行挑戰，開播2集就等於淘汰掉80人。

▲《民謠偶像》最新前40名出爐。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

此外，《民謠偶像》選拔重視歌唱技巧、台風，參賽者顏值打從賽前就引起討論，陸網批評「100的臉怎麼長成長方形了」、「82確定不是男的？」節目播出後參賽者全靠實力拼出人氣，82號選手一開口就是甜嗓，最後搶進第12名，100號選手則是高居第2，離百萬獎金超近，第一名是63號選手，奪下最高分時，全場還站起來配合換位子。

▲《民謠偶像》被形容泰國《Produce 101》，參賽者顏值引起討論，82號參賽者被笑虧「確定不是男的？」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲短髮妹開口就展現好歌喉。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲導師狂讚短髮妹「妳好可愛啊！」（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲100號長臉妹外型引起矚目，現在是第2名。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》第一輪最高分是63號，宣布名次時，全場參賽者都站起來換位子。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》82號短髮妹一開口就擄獲觀眾。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）