ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰國《Produce 101》2集淘汰80人！　短髮妹被酸「確定不是男的」一開口逆轉

記者陳芊秀／綜合報導

泰國選秀節目《民謠偶像》因為號召百位女孩參賽，加上舞台設計，被形容是泰國版的《Produce 101》，引發外界質疑，對此製作人強調沒有抄襲，如果侵犯著作權願意負起責任賠償。節目開播後，最大看點是淘汰制，第一輪比賽淘汰60人，連C位選手都沒留下，緊接著第二輪宣布再刷掉20人，讓觀眾直呼「太刺激了！」

▲《民謠偶像》短髮妹的演出吸睛。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment） 

▲《民謠偶像》82號短髮妹的演出吸睛。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

請繼續往下閱讀...

 《民謠偶像》打造「素人成為偶像歌手」的夢幻舞台，海選前100名開始進棚錄節目，最後前8名可以獲得錄製單曲的機會，冠軍可以獲得獎金100萬泰銖（約105萬台幣）。由於節目賽制相當嚴格，第一輪淘汰60人，最後剩下40位坐在舞台兩邊，參賽者椅子還沒坐熱，主持人再度說明，第二輪比賽只有晉級前20名的人，第21至40名需要靠自選曲表演，和前20名的任何一位選手進行挑戰，開播2集就等於淘汰掉80人。

▲▼《民謠偶像》2集就要淘汰80人，超殘酷賽制吸引全泰國關注。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》最新前40名出爐。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

此外，《民謠偶像》選拔重視歌唱技巧、台風，參賽者顏值打從賽前就引起討論，陸網批評「100的臉怎麼長成長方形了」、「82確定不是男的？」節目播出後參賽者全靠實力拼出人氣，82號選手一開口就是甜嗓，最後搶進第12名，100號選手則是高居第2，離百萬獎金超近，第一名是63號選手，奪下最高分時，全場還站起來配合換位子。

▲▼《民謠偶像》被形容泰國《Produce 101》，餐參賽者顏值引起討論，82號參賽者被笑虧「確定不是男的？」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲《民謠偶像》被形容泰國《Produce 101》，參賽者顏值引起討論，82號參賽者被笑虧「確定不是男的？」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼《民謠偶像》短髮妹開口就展現好歌喉。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲短髮妹開口就展現好歌喉。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲▼《民謠偶像》導師狂讚短髮妹「妳好可愛啊！」（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲導師狂讚短髮妹「妳好可愛啊！」（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲▼《民謠偶像》2集就要淘汰80人，超殘酷賽制吸引全泰國關注。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲100號長臉妹外型引起矚目，現在是第2名。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲▼《民謠偶像》2集就要淘汰80人，超殘酷賽制吸引全泰國關注。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》第一輪最高分是63號，宣布名次時，全場參賽者都站起來換位子。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲▼《民謠偶像》2集就要淘汰80人，超殘酷賽制吸引全泰國關注。（圖／翻攝自YouTube／ZENSE Entertainment）

▲《民謠偶像》82號短髮妹一開口就擄獲觀眾。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

貓咪被主人「槍擊」堅決反抗　一旁伙伴眼神死：領便當了沒

推薦閱讀

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

《小魔女DoReMi》20年復活！　「夜空騎掃把」日網全瘋了

《小魔女DoReMi》20年復活！　「夜空騎掃把」日網全瘋了

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

勝利痛訴：以後怎麼活？　曾阻止鄭俊英拍性愛片「你會出事」

勝利痛訴：以後怎麼活？　曾阻止鄭俊英拍性愛片「你會出事」

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰

伊能靜被關美肌「素顏真面目」曝光！　50歲HD照長這樣…網傻眼：妳誰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

《小魔女DoReMi》20年復活！　「夜空騎掃把」日網全瘋了

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

鄭俊英哭訴認罪「背後卻搞小動作」　警方一查手機全傻眼！

勝利痛訴：以後怎麼活？　曾阻止鄭俊英拍性愛片「你會出事」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

民謠偶像, 泰國Produce 101, ลูกทุ่งไอดอล

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華
  2. 《叔比狗》電影版來了！好萊塢「顏值爆表男女神」確定加入
  3. 特／八三夭一直唱世界巡迴！　「只是我們的世界比較小」
  4. 泰國《Produce 101》2集淘汰80人！　短髮妹被酸「確定不是男的」一開口逆轉
  5. 安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了
  6. 香奈兒飛美國…機場緊擁爸爸　網一看驚問：妳梁家輝女兒？
  7. 蕭敬騰聽小宇演唱比食指「只有一句話」　說完現場掌聲＋歡呼
  8. 認識的女人都叫來！勝利性招待日商還仔細叮囑「百倍奉還」
  9. 《我們與惡的距離》5大看點！　爆哭、撕心裂肺的賈靜雯你看過嗎？　
  10. 吳京曾「下半身癱瘓」已可領殘障手冊　揭武打演員辛酸！　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366