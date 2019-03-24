真的好想吃炸雞！除了《雞不可失》　5部宵夜場禁看韓劇

文／KKBOX編輯室-柯吉霸

「炸雞」一直是韓國人宵夜續攤的首選，也是外國人訪韓時的必吃美食。相信熱愛韓國文化的粉絲們，對這道「國民美食」絕不陌生。近年更有許多韓劇、電影以炸雞店為題材，各種美味可口的畫面，在深夜期間喚起大家的食慾，不但創下高收視、高票房，更證明一塊炸雞不同凡響的魅力！

近期韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》，則再度掀起一陣炸雞風潮。電影劇情描述成天埋伏在炸雞店監視毒販的緝毒小組，因案情陷入膠著，員警們決定動手賣起炸雞，結過卻陰錯陽差意外讓魯蛇們找到事業第二春。片中鮮嫩多汁的炸雞特寫畫面，讓許多觀眾在看完電影後直喊：「好想吃炸雞」。

整部片除了荒唐的「笑」果不間斷，搞笑致敬港片《英雄本色2》和片尾出現的粵語配樂，更成為許多觀眾們的驚喜小彩蛋。日前《雞不可失》打破鉅片《鳴梁:怒海交鋒》、《與神同行》的票房紀錄，以超過 1,359 億韓元的收入，成為韓國影史上票房收入最高的作品。而《雞不可失》的熱潮也延燒到台灣，全台票房飆破9000萬，破億在即，隨著口碑發酵，票房持續看漲。

「我的夢想是當炸雞店老闆，做出讓人回味無窮的炸雞」年初開播的韓劇《最佳的炸雞》也因緊扣炸雞的題材，吸引劇迷的關注，也牽動老饕們的味蕾。劇中演出年輕人的追夢之路，反映創業艱辛的過程。並藉由主角的圓夢計畫和炸雞帶來的酥脆快感，為觀眾帶來一段療癒之旅。原聲帶更直接收錄一首充滿童趣的〈Chicken Song〉來歌頌炸雞的美好！

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《最佳的炸雞》追劇點我看

《最佳的炸雞》OST點我聽

You are my destiny ～ 提起將炸雞發揚到國際的韓劇，莫過於2013年底推出的《來自星星的你》。「下初雪時，怎能沒有炸雞和啤酒！」炸雞讓女主角千頌伊不禁回想起和爸爸的約定和幸福的回憶，就連人在醫院也都難擋對炸雞的迷戀。吃貨千頌伊大口吃「雞啤」的畫面，在全亞洲掀起了韓食熱，也讓飾演千頌伊的女星全智賢至今依舊蟬聯連鎖炸雞店廣告代言人。

《來自星星的你》OST點我聽

雖然不是沒有的「吃雞」畫面，但韓劇《鬼怪》卻誕生了史上最美的炸雞店老闆娘 Sunny。女主角池恩倬為炸雞店工讀生，因此劇中有多場和老闆娘在店裡的談心橋段，暗戀老闆娘的陰間使者也多次出現在炸雞店裡。粉紅泡泡的情節，讓觀眾對劇中漂亮的炸雞店充滿想像，也讓取景的炸雞店也成為鬼怪迷們到訪首爾時的熱門踩點。

《鬼怪》OST點我聽

除了上述以炸雞為題材的電影、電視劇，包括韓劇《一起吃飯吧》系列、《油膩的愛情》都是晚上追劇的宵夜好伴侶！今晚，來一桶香脆的炸雞，跟著可口誘人的畫面一起啊姆啊姆吧～