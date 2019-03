真的好想吃炸雞！除了《雞不可失》　5部宵夜場禁看韓劇

文/KKBOX編輯室-柯吉霸

「炸雞」一直是韓國人宵夜續攤的首選,也是外國人訪韓時的必吃美食。相信熱愛韓國文化的粉絲們,對這道「國民美食」絕不陌生。近年更有許多韓劇、電影以炸雞店為題材,各種美味可口的畫面,在深夜期間喚起大家的食慾,不但創下高收視、高票房,更證明一塊炸雞不同凡響的魅力!

近期韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》,則再度掀起一陣炸雞風潮。電影劇情描述成天埋伏在炸雞店監視毒販的緝毒小組,因案情陷入膠著,員警們決定動手賣起炸雞,結過卻陰錯陽差意外讓魯蛇們找到事業第二春。片中鮮嫩多汁的炸雞特寫畫面,讓許多觀眾在看完電影後直喊:「好想吃炸雞」。

整部片除了荒唐的「笑」果不間斷,搞笑致敬港片《英雄本色2》和片尾出現的粵語配樂,更成為許多觀眾們的驚喜小彩蛋。日前《雞不可失》打破鉅片《鳴梁:怒海交鋒》、《與神同行》的票房紀錄,以超過 1,359 億韓元的收入,成為韓國影史上票房收入最高的作品。而《雞不可失》的熱潮也延燒到台灣,全台票房飆破9000萬,破億在即,隨著口碑發酵,票房持續看漲。

「我的夢想是當炸雞店老闆,做出讓人回味無窮的炸雞」年初開播的韓劇《最佳的炸雞》也因緊扣炸雞的題材,吸引劇迷的關注,也牽動老饕們的味蕾。劇中演出年輕人的追夢之路,反映創業艱辛的過程。並藉由主角的圓夢計畫和炸雞帶來的酥脆快感,為觀眾帶來一段療癒之旅。原聲帶更直接收錄一首充滿童趣的〈Chicken Song〉來歌頌炸雞的美好!

You are my destiny ~ 提起將炸雞發揚到國際的韓劇,莫過於2013年底推出的《來自星星的你》。「下初雪時,怎能沒有炸雞和啤酒!」炸雞讓女主角千頌伊不禁回想起和爸爸的約定和幸福的回憶,就連人在醫院也都難擋對炸雞的迷戀。吃貨千頌伊大口吃「雞啤」的畫面,在全亞洲掀起了韓食熱,也讓飾演千頌伊的女星全智賢至今依舊蟬聯連鎖炸雞店廣告代言人。

雖然不是沒有的「吃雞」畫面,但韓劇《鬼怪》卻誕生了史上最美的炸雞店老闆娘 Sunny。女主角池恩倬為炸雞店工讀生,因此劇中有多場和老闆娘在店裡的談心橋段,暗戀老闆娘的陰間使者也多次出現在炸雞店裡。粉紅泡泡的情節,讓觀眾對劇中漂亮的炸雞店充滿想像,也讓取景的炸雞店也成為鬼怪迷們到訪首爾時的熱門踩點。

除了上述以炸雞為題材的電影、電視劇,包括韓劇《一起吃飯吧》系列、《油膩的愛情》都是晚上追劇的宵夜好伴侶!今晚,來一桶香脆的炸雞,跟著可口誘人的畫面一起啊姆啊姆吧~