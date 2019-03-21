《以團之名》總冠軍出爐！　「出道人數多達16」2團名單公開

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《以團之名》從1月17日開始播出，經過2個月的競爭評比，終於在3月21日錄製總決賽。節目以2個管道選出出道組，一是團體計分，在網路、決賽現場中合計最高分的團隊作為冠軍出道；另外，8位人氣最高的落選成員也組成一團，2個團隊將交由不同經紀公司經營。

▲《以團之名》總決賽結果出爐。（圖／翻攝自微博／以團之名）

《以團之名》採取團體比賽模式，經過2個月的激烈競爭，最後只剩下3個隊伍進入總決賽。總決賽在21日進行，雖然還沒有正式播出，但最終結果已經在網路上公開，冠軍隊伍確定為「新風暴」，成員包括UNIQ成員周藝軒，台灣出生的宗嬴、洪暐哲，以及蘇勛倫、陽兵卓、張鎬濂、苟晨浩宇、龔言脩。

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▲《以團之名》冠軍隊伍有8人。（圖／翻攝自微博／以團之名）

除了冠軍隊伍之外，《以團之名》還會成立另一個隊伍，由網路人氣最高的8個選手組成，名單在21日跟冠軍隊伍一起曝光，C位由原已淘汰的趙品霖獲得，其他7位則是奶茶、楊桐、AJ、龍泓昊、田書臣、陳順、王迪。雖然詳細出道資訊還未公布，但冠軍隊將由樂華娛樂經營，人氣隊則由酷漾公司經營。

▲趙品霖作為人氣組C位出道。（圖／翻攝自微博／趙品霖Pearain）

總決賽開放粉絲和家人入場，張鎬濂的媽媽、香港演員洪欣也親自到場，坐在台下舉手幅為兒子加油。有趣的是，許多粉絲自稱「張鎬濂親媽粉」，在場內不斷大呼「張鎬濂，媽媽愛你」，洪欣聽在耳裡卻誤會意思，發文：「謝謝現場那麼多人幫我喊媽媽愛你，好感動好感謝。」笑翻不少網友。

▲洪欣參與總決賽錄製，為兒子加油。（圖／翻攝自微博／洪欣）