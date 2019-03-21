周杰倫正經PO感謝文　下一秒...昆凌高調「截圖＋迷妹發言」閃瞎啦！

記者韓景樺／綜合報導

天王周杰倫和藝人昆凌在2015年步上紅毯，婚後陸續迎來女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，家庭生活幸福。感情甜蜜的夫妻倆，婚後依舊常常形影不離，21日昆凌也在限時動態轉PO出老公的IG貼文照，更配上一句超甜告白，放閃無極限。

▲周杰倫和昆凌經常在IG放閃。（圖／翻攝自IG／昆凌、周杰倫）

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周杰倫近來陪著老婆、小孩到歐洲旅遊，21日他先在IG發文，感謝代言的手錶品牌邀請自己出席活動，並放上兩張穿著超鮮豔紅色印花西裝外套，輕鬆倚靠在雕花欄杆邊，遠眺巴塞爾美景的照片。

照片一出，不只網友們大讚周杰倫帥到讓人「心動」，連老婆昆凌都忍不住截圖發到IG限時動態，高調告白「Who is this handsome guy？@jaychou」，一旁更可愛的配上貼圖「WOW」和「LOVE IT」，十足小女人的感覺，加上不經意洩露出對老公的愛與崇拜，也閃瞎了大票網友。

▲周杰倫21日在IG先發文，昆凌緊接著PO出限時動態放閃。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

除了夫妻倆放閃吸引網友注意力外，微博上也有消息指出，周杰倫在巴塞爾出席手錶品牌活動時曾透露，因為年底將舉辦演唱會，「今年一定會有新專輯。」對此，粉絲們個個興奮又期待，但也有網友搞笑用歌詞「信誓旦旦給了承諾，卻被時間撲了空」來表明自己不信，甚至崩潰說「距離上一張專輯已經1000天了，我真的沒有多少個1000天了」，足見歌迷們對周杰倫新作品的期待。

▲據傳周杰倫在活動上透露今年會出新專輯。（圖／翻攝自微博／周杰倫中文網JayCn）