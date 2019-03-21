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丁噹失戀恍神開車..逆向上路！　死愛渣男不要命後悔了

記者盧薇淩／台北報導

Hit Fm 4月「hito大台柱」丁噹醞釀1110天，將於4月2日發行第九張個人新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，提到自己的不要命事蹟，她曾為了工作，即便跌落舞台，仍強忍疼痛站起來繼續唱；是否為了愛情不要命？她透露，分手後曾因失魂落魄，彷彿靈魂出竅，開車時出神到逆向行駛，一回神發現自己為了將自己置身危險中。

▲▼丁噹hito大台柱 。（圖／hit fm）

▲丁噹擔任hito大台柱親自下廚 。（圖／hit fm）

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丁噹常常「不要命」自我挑戰，她列出十大挑戰清單，如邊滑冰刀邊唱歌、爬萬里長城、澳門塔的「高飛跳」與高空滑索、滑水運動，各種極限運動樣樣都嘗試，就連駐唱時，看到女性被酒客騷擾，也挺身而出捍衛；她更說，可以為了愛情，遇到渣男壞心糟蹋仍愛得不要命，更曾經失戀時失魂落魄，逆向行駛在公路上，讓自己身陷危險，她說：「這是危險行為，以後會更注意安全。」

▲▼丁噹hito大台柱 。（圖／hit fm）

▲丁噹曾在愛情中不要命。（圖／hit fm）

所以現在還在分手療傷狀態嗎？丁噹表示，說是也是，說不是也不是，現在已經單身「一陣子」，但還是渴望愛情，希望在工作回到家以後，卸下舞台上的包袱後，有個人可以跟她分享心情。許多人想幫她配對，包含音樂劇《搭錯車》裡飾演爸爸「亞叔」的王柏森也想幫她介紹對象，爸爸希望未來女婿是怎樣的人？丁噹說，就跟爸爸一樣疼愛她的人。
 
丁噹《愛到不要命 Die Lovin’》專輯概念照中，手拿著黑蘋果入鏡，運用黑蘋果代表危險愛情的致命。在21日活動上，Hit fm準備心理測驗「情人眼光指數測驗」，用蘋果測驗來剖析現在的丁噹，來看看丁噹會用多高的標準來挑選情人，她的測驗結果是「自視甚高型」，覺得周圍的人不夠好，要找尋更完美的好情人。

▲▼丁噹hito大台柱 。（圖／hit fm）

▲丁噹自我要求高，在體重控制上也嚴格要求自己 。（圖／hit fm）

丁噹笑說，真的對自我要求很高，希望呈現更好的自己，提升自己，就像在體重控制上面。她也展現了健身成果，秀出馬甲線及「順字腹肌」，讓主持人活力DJ阿娟驚呼：「天啊有四塊肌！」丁噹近年瘦身有成，平常也會動手準備自己的健康餐點，也期待另一半為她做菜嗎？丁噹表示目前還沒人為她精心製作一頓大餐，很期待享受到另一半為她下廚的浪漫，笑說遇過的只有替她煮泡麵跟煮水而已。
 

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