《聲林》許淨淳創作力爆發！收起「ㄎㄧㄤ感」發射追夢能量

▲《聲林》許淨淳創作力爆發。（影／ETtoday）

娛樂中心／綜合報導

全國大型歌唱選秀節目《聲林之王》雖然結束第一屆比賽，但每位選手於賽程中追求夢想的感人表現，至今都還在歌迷心中留下深刻印象！其中，有位怪怪美少女雖然在七強前止步，但她卻創造極高的網路聲量，不管是在比賽中的精湛演唱，或是讓人笑到噴飯的影片，觀看次數如今還在持續上升，可見新舊粉絲對她的熱切關注，她就是——許淨淳。

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▲在《聲林之王》打開人氣的許淨淳終於帶來最新作品，向歌迷發射正面能量！（圖／翻攝自影片）

偶爾很ㄎㄧㄤ卻毫不怯場的舞台魅力，其實絕非偶然。爆紅的許淨淳在參加《聲林之王》前，就經歷過大大小小的校園創作歌唱比賽，每場「戰役」都讓她汲取不同成長能量。有取得優勝的榮耀時候，當然也有面對創作低潮的時候，曾是吉他社社員的許淨淳，這時就會投入在勤練吉他、研究指法中，為自己打開其他思路、灌進音樂能量！

喜歡和爸爸一起看選秀節目的她，搞笑說要「代父完成夢想」，從那個原本陪伴在旁的女兒，變成邁向舞台、讓爸爸驕傲的許淨淳。但如願上台還不夠，還要學著從激烈比賽中，刺激自己的創作靈感，拿出實力、PK強勁戰友，才能持續站在舞台上。然而許淨淳最終還是在眾人的不捨下，於七強前止步，但有持續follow她的粉絲，一定不會失望，因為這頭在「聲林」止步的長頸鹿，經過殘酷選秀舞台的洗禮後，蛻變得更加耀眼，持續有演出、創作的她，還在音樂叢林中狂奔，持續朝著想要成為的那個人前進！

▲初登場的許淨淳一開口就令觀眾、導師驚豔，無厘頭的歌詞完全讓人猜不到下句是什麼，但她率真、個性的獨特嗓音，又藏著極大的創作熱情，讓人好奇想繼續聽下去。（圖／資料照）

不因眼前的高牆，而對未來的路心生畏懼！許淨淳在台上台下的正面能量，感動了粉絲，以「Drive your Ambition」為品牌主張的Mitsubishi，看中許淨淳專注自我、獨一無二的魅力，除了總冠軍李友廷，更破天荒邀請她也加入合作。在了解「Drive your Ambition」象徵「朝夢想前進」的理念，與自己企圖實現音樂夢的角度不謀而合，許淨淳也爽快答應為Mitsubishi譜寫詞曲、錄製MV。

沒想到跌破粉絲眼鏡，MV中的許淨淳收起招牌「ㄎㄧㄤ」感、「女人味」上身，化身可愛小女友，依依不捨暫別追逐夢想的戀人。許淨淳坐在Eclipse Cross車頂唱著，「收拾行李揹上你的夢～把握每分鐘～這次絕不再蹉跎～」，既寫給現實中那個正在努力的自己，也是祝福MV中的戀人。而副歌「Drive Your Ambition～」貫穿整首歌曲，成為每個逐夢人背後的堅定力量。

▲終於等到新作品的網友大讚，「聲音超舒服～」、「已戀愛」、「怎麼有人捨得要離開妳去追夢！」也有網友笑說「樓歪了啦！」重點應該是要像許淨淳一樣，把握每個實現夢想的機會！（圖／翻攝自影片）

▲擁有絕佳抓地力，能針對不同環境調整車身動能的Eclipse Cross，載著每個有夢的人，在顛簸的路上也能堅定前進。（圖／翻攝自三菱官網）



在實現夢想的路上想探索更多可能，除了得像許淨淳努力不懈、點滴累積實力，才能匯聚獨特的創作能量，擁有穩定前行的超能全時驅動技術，以及為安全把關的智能設計，Eclipse Cross也能在追夢路上化身最佳後盾。不論你即將抵達夢想盡頭，或還在起步中，就讓三菱和Eclipse Cross陪著你，一直行進在挑戰自我的夢想道路上，本月購買Eclipse Cross可享首年低月付優惠購車專案，預約試車還有機會抽中10萬元購車基金。