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《聲林》許淨淳傻笑「ㄎㄧㄤ」掉有原因　音樂一下⋯秒飄女人味

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》人氣選手許淨淳在節目上總給人傻大姊的形象，但她私下個性沉穩，認為人可以有多面向，她隨時切換角色，下節目後變得「很正常」，笑說是個幽默的「梗王」，只要投入音樂，又會是另一個自我「女人味」上身，「不至於人格分裂，我切換自如。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

和許淨淳聊天就像和朋友一般親近，她不好意思的說剛開始上節目會因為陌生感到不自在，怕談話中出現尷尬的感覺，說話時常不自覺的倒退三步，還會發出怪聲，行為看起來很「ㄎㄧㄤ」，她笑說：「我會用笑聲和怪聲填補沒講話的時間，這是一個小撇步，我沒有喝酒。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

許淨淳第一首自創曲《爸爸叫我不要闖黃燈》，歌曲讓人印象深刻，原本就喜歡自己寫歌的她，在《聲林》比賽過程中激起創作的靈感，也是在比賽過程中最大的收穫。她認為選手中李友廷是最強勁的對手，「他的吉他很厲害，唱功跟舞台魅力根本就是一個Super Star。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手許淨淳。（圖／記者李毓康攝）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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