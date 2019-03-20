石原聰美出任奧運聖火形象大使！　女神緊張深呼吸「我身負重任」

▲石原聰美出任東京奧運聖火傳遞形象大使。（圖／翻攝自日網）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星石原聰美將擔任奧運聖火大使！東京奧委會20日公開聖火標誌、火炬設計，以及聖火傳遞的形象大使，她這次為奧運活動擔任重要角色，透過影片發表感言時，難掩興奮地說：「我真的嚇了一跳。」

石原聰美受邀擔任聖火形象大使，開口講感言時，忍不住深吸一口氣，「我得知這件事時，真的嚇了一跳，除了更多的感謝和喜悅，也深知自己身負重任。」聖火傳遞大使還有柔道選手野村忠宏、殘奧會選手田口亞希，還有搞笑2人組「三明治人Sandwich Man」，未來將會參與眾多聖火宣傳活動。

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▲石原聰美致詞前深吸一口氣：「我聽到消息時真的嚇了一跳。」（圖／翻攝自推特／東京奧運2020官方推特）

▲石原聰美做出加油手勢，開始加入宣傳行列。（圖／翻攝自推特／東京奧運2020官方推特）

現年32歲的石原聰美憑《朝5晚9～愛上我的和尚～》、《法醫女王》走紅全亞洲，更有自己的穿搭哲學，成為女性時尚潮流指標。她加入東京奧運的宣傳行列，也讓原本全球受矚目的活動再添話題，消息還躍上大陸微博熱搜，粉絲也湧進東奧官方推特打氣「加油」、「我會一直支持妳！」