楊冪神還原《解放了》年代感！頂「復古瀏海」穿旗袍　羞喊：衩開略高

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星楊冪外貌纖細清麗，古裝扮相更是絕美，過去主演的陸劇《三生三世十里桃花》、《扶搖》等都有亮眼成績，坐穩「收視女王」的寶座。近日她受邀客串恩師李少紅新片《解放了》，劇中的旗袍造型20日曝光後，也引發不小討論。

▲楊冪難得穿旗袍亮相。（圖／翻攝自微博／楊冪、娛樂星圈）

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由李少紅導演的電影《解放了》，講述1949年1月的平津戰役，4名解放軍臨危受命，喬裝進入天津城執行任務的故事。20日劇組在橫店舉辦媒體探班活動，幾位主要演員，包含周一圍、鍾漢良、鍾楚曦和楊冪等人皆與導演齊聚亮相。楊冪在片中飾演周一圍的愛人，雖是客串角色，但一襲淺綠色旗袍搭配復古瀏海，優雅扮相超吸睛。

談到自己的旗袍造型，楊冪顯得有些不自在，她坦言很久沒穿旗袍了，「定完妝以後，自己還有點彆扭，覺得衩開得有點...略高」，語畢還不忘看了導演一眼，笑著透露這身造型是被對方指定的，一旁的李少紅也附和說楊冪不僅是劇中角色需要，本身也「挺適合穿旗袍的」。

不僅導演本人滿意，網友看過楊冪穿旗袍的照片後，更紛紛大讚古典扮相漂亮又溫婉，「好符合那個年代的女性」、「楊冪真的好好看阿，太適合旗袍了」，更表達對《解放了》這部片的期待。

▲楊冪20日出席《解放了》媒體探班活動，旗袍扮相被讚優雅。（圖／翻攝自微博／新浪電影）