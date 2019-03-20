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父親問「要不要上廁所」　楊鎮嚇破膽：被打的前奏

記者李欣容／台北報導

楊鎮首次擔任男主角，在大愛新戲《最美的相遇》和傅雷演父子，透過和傅雷的互動，楊鎮學會怎麼和自己的父親相處，提及兒時只要做錯事，父親絕對會打，現在反倒會和他開玩笑，父子關係更加緊密。

▲▼《最美的相遇》記者會-楊鎮,李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊鎮、李佳豫在大愛戲劇《最美的相遇》演夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

聊起嚴父，楊鎮話匣子停不下來，「以前做錯事回家，我爸不是先揍我，是先問我要不要上廁所，因為會尿褲子。」也因為被打出經驗，每次回家知道會被揍，就先把衣架、藤條類的武器藏起來，到最後爸爸只剩拖鞋能打。

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▲▼《最美的相遇》記者會-楊鎮。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊鎮從小和父親關係不親密。（圖／記者黃克翔攝）

他的「戲胞」也在那時候被打開，「我會對我爸演得好像對拖鞋有恐懼的樣子，但其實最不痛的就是拖鞋。」楊鎮坦言，父親從小對他進行軍人式教育，最常講的一句話就是，「男人不要像九官鳥一樣，話那麼多。」現在長大了，會主動和爸爸開玩笑，有時候還會對爸爸說，「怎麼這年紀還這麼帥！」

▲▼《最美的相遇》記者會-楊鎮,李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊鎮和李佳豫第一次合作默契絕佳。（圖／記者黃克翔攝）

李佳豫在劇中和楊鎮演夫妻，聽到他和父親互動的故事，想起小時候被媽媽罰面壁思過，竟養成和牆壁聊天的習慣，難怪兩人第一次合作有絕佳默契，楊鎮首次擔任男主角，感謝李佳豫的帶領，直說，「她對我來說就是對的人，不是每檔戲都這樣。」

▲▼《最美的相遇》記者會-楊鎮,李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊鎮和李佳豫在記者上互虧，笑料不斷。（圖／記者黃克翔攝）

話雖如此，兩人第一次見面讀劇本時卻零互動，李佳豫爆料，「他都沒主動來跟前輩打招呼啊。」楊鎮解釋錯過時機，也因為李佳豫滿熱，即便到後來兩人已經很熟了，他每天都要觀察李佳豫心情再上前互動。

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楊鎮, 李佳豫, 最美的相遇, 大愛

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