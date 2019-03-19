徐若瑄感動：結婚5年還在熱戀！　半夜回台拍戲…收到老公跨海「超美生日禮」

記者李湘文／綜合報導

藝人徐若瑄兼顧事業和家庭，常常忙到必須到處飛，近幾天雖然適逢生日，還是連跑新加坡、香港、台灣，忙到都睡不飽。不過，在這空檔之中，她還是收到來自家人的驚喜，18日匆匆趕回家後，發現老公越洋送來卡片、禮物，感動謝謝對方「讓我結婚5年還在熱戀」。

▲徐若瑄跟家人慶生。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

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徐若瑄18日從台灣飛往香港工作，當天半夜又匆匆趕回來，原本以為家人應該都睡了，沒想到狼狽回到家後，竟發現大家都等著為她慶生。她吃到媽媽準備的豬腳麵線配紅蛋，又收到大姑、二姑、小姑越洋送來的花束，讓她直到第2天上工，都還覺得心暖暖的。

▲▼徐若瑄收到老公跨海送的生日禮物。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

雖然徐若瑄2天前才跟老公李雲峰一起慶生，但在越洋禮物中，竟也看到對方送來的粉紅花籃和手寫卡片。她感動表示，不管外界說什麼，老公仍一直給予支持，讓她儘管分隔兩地，也能安心做自己喜歡的工作，「你的體諒和信任，是我最棒的生日禮物，你知道我熱愛我的表演工作，你知道這也是我的快樂來源之一。」

▲徐若瑄2天前才在新加坡跟老公、小孩慶生。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

事實上，徐若瑄工作滿檔，雖然過生日，但19日一大早又趕往台南拍戲。不過，她還是把握時間跟家人相聚，並透過社群網站分享慶生照片，告白「謝謝你們的愛和溫暖、謝謝你們總是等在那裡」，也得到粉絲滿滿祝福「生日快樂」、「簡單就是幸福」。