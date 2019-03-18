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影／劉德華、古天樂《掃毒2》首支預告　汽車開進中環站「追撞地鐵」帥炸

記者洪文／綜合報導

劉德華、古天樂新片《掃毒2天地對決》首支電影預告及海報同時曝光，導演邱禮濤繼《拆彈專家》炸隧道後，再次搭建另一具香港代表性，像真度十足的1:1中環地鐵站，勢要讓三大型男在此展開一場驚心動魄的「天地對決」。

▲▼劉德華、古天樂《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告）

▲《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告，以下同）
  
預告開始已經揭露出故事背景，毒品調查科的嫌疑毒販資料泄漏，劉德華飾演的富商痛恨毒品的禍害，所以他出一億獎金，務求殺死香港頭號大毒販。而化名「地藏」的毒販古天樂面對劉德華的挑戰，雙方正邪對立，天與地的對決正式揭開序幕。

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▲▼劉德華、古天樂《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告）
 
雖然戲中正邪對決看似最平常不過，但似乎內有玄機。戲中華仔似乎有段深刻又黑暗的過去，而劉德華、古天樂兩人亦出現在同一段回憶畫面中，顯見這兩位宿敵的關係非淺。而兩大影帝除了演技大鬥法外，就連造型都要鬥一番，預告閃過束起小馬尾髮型的華仔，與正經硬朗的西裝造型差別甚大，的確讓人耳目一新。另外古天樂的假手以及斷指，配上留鬚的造型，大反派的氣場足以震懾觀眾。

▲▼劉德華、古天樂《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告）
 
此外，戲中有不少飛車特技場面，當中最吸睛的一幕：轎車直接撞入地鐵站，衝入路軌與地鐵相撞的鏡頭，看得觸目驚心之餘，清晰可見這個搭建出來的香港地鐵站絕對是幾可亂真，無論是手扶電梯的細節，或是月台路軌的設計，製作都是非常認真，相信觀眾在欣賞電影時，見到這個「中環港鐵站」必定分外投入。
 
《掃毒2天地對決》預計2019年7月在台上映。

▲▼劉德華、古天樂《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告）

▲▼劉德華、古天樂《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告）

▲▼劉德華、古天樂《掃毒2天地對決》劇照。（圖／翻攝自預告）

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掃毒2, 掃毒2天地對決, 劉德華, 古天樂

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