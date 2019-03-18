溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈

記者李欣容／台北報導

溫昇豪今（18日）在香港國際影視展替HBO Asia《我們與惡的距離》站台，劇中他飾演因無差別殺人案喪子的父親，私下的他警覺性很高，就連小孩在溜滑梯都會站在一旁看著，觀察四周動靜，絕不當低頭族，被老婆虧超像隨扈。

▲溫昇豪代表《我們與惡的距離》出席香港國際影視展 。（圖／HBO Asia提供）

溫昇豪認為現在反社會人格的人很多，但普遍人都因為忙工作疏忽了伴侶甚至下一代，他以身作則，「我還滿努力在維繫，有時候我覺得自己很偉大，我半夜回來累個半死，只要我在家，我還是接小孩子上學。」甚至有時候累到爬不起來，但聽到老婆小孩要出門，他還是硬著頭皮起床，「能做就做到底吧，我不希望哪天有事情，覺得可惜沒做到。」

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▲溫昇豪嚴肅看待社會新聞 。（圖／記者李欣容攝）

除此之外，他帶小孩出門也隨時處於警覺狀態，「我老婆說我像個隨扈，我真的像隨扈，跟總統維安一樣，一定附近看一下，任何風吹草動，第一時間把孩子抱走，這是父母該做的。」

▲溫昇豪劇中飾演報社創辦人 。（圖／HBO Asia提供）

《我們與惡的距離》劇情描述因無差別殺人案，兇手、受害者和受害者家屬，以及律師之間的關係，溫昇豪和賈靜雯在劇中飾演夫妻，過去曾合作過的兩人好默契不在話下，不過因為劇情嚴肅，他為了緩和氣氛常講黃色笑話逗大家開心，反而被賈靜雯制止。

溫昇豪坦言這是近年來收過最完整的劇本，也是他最喜歡的，大膽預測，「得獎是必然的。」透露雖然《我》劇是以黑灰色彩開頭，但看完是能療癒身心的，「這個戲講的是要多關注家人，多愛他們，讓他們知道世界是有希望的。」《我們與惡的距離》將於3月24日星期日晚上9點在HBO 、HBO HD頻道獨家首播，一次連播兩集。