ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈

記者李欣容／台北報導

溫昇豪今（18日）在香港國際影視展替HBO Asia《我們與惡的距離》站台，劇中他飾演因無差別殺人案喪子的父親，私下的他警覺性很高，就連小孩在溜滑梯都會站在一旁看著，觀察四周動靜，絕不當低頭族，被老婆虧超像隨扈。

▲▼ 溫昇豪、王耀慶、徐若瑄為台劇出席香港國際影視展 。（圖／HBO Asia提供）

▲溫昇豪代表《我們與惡的距離》出席香港國際影視展 。（圖／HBO Asia提供）

溫昇豪認為現在反社會人格的人很多，但普遍人都因為忙工作疏忽了伴侶甚至下一代，他以身作則，「我還滿努力在維繫，有時候我覺得自己很偉大，我半夜回來累個半死，只要我在家，我還是接小孩子上學。」甚至有時候累到爬不起來，但聽到老婆小孩要出門，他還是硬著頭皮起床，「能做就做到底吧，我不希望哪天有事情，覺得可惜沒做到。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 溫昇豪出席香港國際影視展 。（圖／記者李欣容攝）

▲溫昇豪嚴肅看待社會新聞 。（圖／記者李欣容攝）

除此之外，他帶小孩出門也隨時處於警覺狀態，「我老婆說我像個隨扈，我真的像隨扈，跟總統維安一樣，一定附近看一下，任何風吹草動，第一時間把孩子抱走，這是父母該做的。」

▲▼ 溫昇豪、王耀慶、徐若瑄為台劇出席香港國際影視展 。（圖／HBO Asia提供）

▲溫昇豪劇中飾演報社創辦人 。（圖／HBO Asia提供）

《我們與惡的距離》劇情描述因無差別殺人案，兇手、受害者和受害者家屬，以及律師之間的關係，溫昇豪和賈靜雯在劇中飾演夫妻，過去曾合作過的兩人好默契不在話下，不過因為劇情嚴肅，他為了緩和氣氛常講黃色笑話逗大家開心，反而被賈靜雯制止。

溫昇豪坦言這是近年來收過最完整的劇本，也是他最喜歡的，大膽預測，「得獎是必然的。」透露雖然《我》劇是以黑灰色彩開頭，但看完是能療癒身心的，「這個戲講的是要多關注家人，多愛他們，讓他們知道世界是有希望的。」《我們與惡的距離》將於3月24日星期日晚上9點在HBO 、HBO HD頻道獨家首播，一次連播兩集。

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

推薦閱讀

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

溫昇豪, 我們與惡的距離, 香港國際影視展, HBO

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《耀眼》榮登神劇！暗指「警察動私刑」⋯劇迷看完5解析跪了
  2. 葉星辰曬健身照！「倒三角」超MAN背肌藏不住　網驚：是不是替身
  3. 艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生
  4. 泰勒絲「被全裸入鏡」再槓肯伊威斯特　粉怒嗆：這是性復仇⋯她點了讚！
  5. 高山峰洗兒子衣褲⋯摸口袋大驚「有蟲」　苦笑：他抓過蟑螂
  6. 「偶像劇始祖」回歸！　楊麗花睽違15年製作電視歌仔戲
  7. 全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事
  8. 溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈
  9. 影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　「反派是他」網狂推：居然打到美國了
  10. 雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366