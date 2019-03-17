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Janet《囍宴機器人》登上美國SXSW！　老公同框放閃

記者洪文／綜合報導

一年一度的SXSW美國西南偏南藝術節於今日落幕，由Janet（謝怡芬）與George（吳宇衛）夫妻檔合演的台法合製VR作品《囍宴機器人》不僅順利入選該影展的VR電影單元，並入圍「最佳電影海報」、「最佳360影片」、「最佳互動」及「最佳敘事」及「最佳沉浸式體驗美術」5項大獎，放映後更獲得觀眾熱烈的迴響。

▲▼Janet《囍宴機器人》劇照。（圖／綺影映畫提供）

▲《囍宴機器人》劇照。（圖／綺影映畫提供，以下同）

許多人表示影片完美的將故事及技術結合。強大的美術團隊也令大家驚艷，一度讓人以為是CG特效，紛紛表示是難得一見高品質VR作品。SXSW美國西南偏南藝術節舉辦地位於德州，出身德州的Janet也為此感到非常開心，她的先生也是同劇演員George也表示：「從日舞影展到美國南方音樂節，是非常棒的經歷，很意外能夠入選，也感到非常的榮幸。」

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《囍宴機器人》由台灣專業 VR 製作團隊與法國虛擬實境影片新創公司共同製作，全片於高雄拍攝，法國後製，是全台第一部台法合資的VR電影，去年10月於高雄電影節首映後，便陸續在國際影展上有所斬獲，今年年初在日舞影展結合沈浸式劇場互動結合AI科技敘事的體驗，呈現之效果更為矚目，預計今年下半年可以再以這全新的方式與台灣觀眾見面。

▲▼Janet《囍宴機器人》劇照。（圖／綺影映畫提供）
 
影片故事探討的是在傳統觀念與科技未來並存的未來社會，人類與科技產生的各種矛盾問題，而在片中飾演機器人的Janet，當初看完劇本就自告奮勇爭取演出。育有一子的她，因工作常往返世界各地，回到家還要還要整理家務及照顧小孩，非常忙碌，所以談及如果自己也有一台機器人，想要它有什麼功能？她毫不猶豫的就說：「隨時幫我按摩、煮菜、洗衣服、洗碗、整理家裡，還有洗Egan的屁股。」她非常渴望有個「家務機器人」幫他打理一切。

《囍宴機器人》從兩個要結婚的新人，因雙方家長貪圖對方所擁有的財富及社會地位，於是新娘的媽媽為新娘挑選了一個「伴娘機器人」，但對方擅自動了原廠設定，讓這場婚禮出現了料想不到的意外，談及如果未來兒子Egan的婚禮如果也配了一台伴娘機器人，會想怎麼調整設定呢？George笑著說：「希望機器人能把我綁住，不要讓我在婚禮上跳驚人的舞蹈讓兒子難堪，還有最好禁止我發言，不要在婚禮上脫口而出如何在洗槽洗他的屁股。」Janet倒是很豁達地說：「只要Egan不是跟機器人結婚，我都可以。」夫妻倆的回答甚是可愛，讓人不經莞爾一笑。

▲▼Janet《囍宴機器人》劇照。（圖／綺影映畫提供）
 
《囍宴機器人》不僅入選日舞影展New Frontier單元，更入選多項國際影展並獲得，監製陳斯婷便是本片成功的幕後推手。陳斯婷認為，台灣的拍攝技術專業成熟，認為台法合作定是件有趣的事，便積極推動此次合作，並獲得高雄市電影館企劃的「高雄VR Film Lab」投資，成為全台第一部台法合資的VR電影。未來綺影映畫將持續致力於VR影片製作，包含金獎製作人王希文、劇場名導陳彥斌合作之原住民音樂VR互動影集《Oli邊境（暫名）》以及徐漢強導演最新VR動畫互動作品《登月大騙局》等，透過專業的國際整合能力，讓台片能與國際接軌，讓作品走向國際。

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