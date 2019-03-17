ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳文茜「肺部長腫瘤」誤當心律不整！　吃錯藥拖病17天住院

娛樂中心／綜合報導

資深媒體人陳文茜在2月檢查出肺部腫瘤，為了開刀切除，宣布向目前正在主持的《文茜的世界周報》請假2個星期，好好住院休養。她透露，因為原本就有心律不整的問題，先前發現自己容易喘、呼吸不順，還以為也是心臟問題，結果吃錯藥，拖了17天才入院動手術。

▲▼陳文茜將請假治病。（圖／中天提供）

▲陳文茜肺部長腫瘤，向節目請假開刀。（圖／中天提供）

據《自由時報》報導，陳文茜2月底就察覺身體不對勁，不僅容易喘、呼吸也變得困難，心跳加快到1分鐘100下，最嚴重的時候只是出個門，回家後就躺著喘了4、5個小時。她誤以為是心臟問題，還拿心律不整的藥來吃，加上前陣子又得了帶狀皰疹，一直沒去醫院，結果整整拖了17天。

請繼續往下閱讀...

▲陳文茜公開徵《世界周報》接班人。（圖／中天）

▲陳文茜原本就有心律不整的問題。（圖／中天）

陳文茜將在18日動手術切除部分肺部組織，原本還打著如意算盤，開完刀當週就要上工錄影，結果被醫生制止，必須乖乖休養2週，只好向主持13年的節目告假。她說：「過去即使插管手術後也從沒請過假，在這過程當中，生過病、住過院、斷過腿、斷過脊椎、在美國開刀治療臉部蜂窩性組織炎，過去生病不會影響主持工作，但這一次要做肺部手術，必須聽醫生的話休養。」她預計住院4到5天，之後就回家靜養。

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳文茜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！
  2. 韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆
  3. 台女星老公涉貪汙「恐坐牢65年」！　胡慧中街頭買菜臉色凝重
  4. 謝霆鋒寵粉下場打鼓！　仔細一看…手拿「打蛋器+大湯勺」網暈了
  5. 成勛超失控　見面會腳本喊卡！同劇男演員跨海來台驚喜現身
  6. 影／HBL籃球電影《下半場》首支預告！整個球隊「男神顏值」網狂推
  7. 呂文婉單親9年決定「不再婚」　豪爽喊肉體自由
  8. Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人
  9. 林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！　男方刪光親密照
  10. 《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366