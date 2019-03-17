陳文茜「肺部長腫瘤」誤當心律不整！　吃錯藥拖病17天住院

娛樂中心／綜合報導

資深媒體人陳文茜在2月檢查出肺部腫瘤，為了開刀切除，宣布向目前正在主持的《文茜的世界周報》請假2個星期，好好住院休養。她透露，因為原本就有心律不整的問題，先前發現自己容易喘、呼吸不順，還以為也是心臟問題，結果吃錯藥，拖了17天才入院動手術。

▲陳文茜肺部長腫瘤，向節目請假開刀。（圖／中天提供）

據《自由時報》報導，陳文茜2月底就察覺身體不對勁，不僅容易喘、呼吸也變得困難，心跳加快到1分鐘100下，最嚴重的時候只是出個門，回家後就躺著喘了4、5個小時。她誤以為是心臟問題，還拿心律不整的藥來吃，加上前陣子又得了帶狀皰疹，一直沒去醫院，結果整整拖了17天。

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▲陳文茜原本就有心律不整的問題。（圖／中天）

陳文茜將在18日動手術切除部分肺部組織，原本還打著如意算盤，開完刀當週就要上工錄影，結果被醫生制止，必須乖乖休養2週，只好向主持13年的節目告假。她說：「過去即使插管手術後也從沒請過假，在這過程當中，生過病、住過院、斷過腿、斷過脊椎、在美國開刀治療臉部蜂窩性組織炎，過去生病不會影響主持工作，但這一次要做肺部手術，必須聽醫生的話休養。」她預計住院4到5天，之後就回家靜養。