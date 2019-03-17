被爆和勝利開夜店趴！　陳柏霖捲入風波…首開口「原諒無知」

記者李湘文／綜合報導

勝利、鄭俊英風波持續延燒，台灣藝人柯震東、王大陸、陳柏霖也遭牽連，被爆1月曾在勝利的夜店開趴，引起外界議論。不過，王大陸首先發聲明否認跟勝利事件有關；陳柏霖17日也發文「世界充滿不負責任的評論」，疑對近日風波作出回應。

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▲▼陳柏霖被爆曾跟柯震東、王大陸、勝利一起出現在夜店。（圖／翻攝自微博／陳柏霖、二狗揭秘）

陳柏霖17日更新個人Instagram，上傳在沙灘行走的照片，並用英文寫下：「Embrace kindness. Forgive ignorance. A beautiful world with irresponsible comments.（擁抱善意，原諒無知。一個美麗的世界充滿不負責任的評論）」由於他最近正好捲入夜店風波，一番話被網友視為否認涉入非法行為。

▲陳柏霖發文。（圖／翻攝自Instagram／Bolin Chen）

除了陳柏霖，王大陸日前也透過公司否認涉案，強硬表示網路上的謠言都不是事實。公司在聲明中強調：「本公司藝人王大陸先生與韓國藝人李勝利事件完全無關，並堅決反對、嚴厲譴責該事件的所有不法行為！」工作人員也向陸媒澄清「大陸和他們只是普通朋友」。

▲王大陸工作室日前發表聲明闢謠。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）