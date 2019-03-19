《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》　同志的命不是命

圖文／鏡週刊

從艾美獎到金球獎，《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》拿了一卡車的獎項，而且扮演凶手庫納南的戴倫克里斯，還拿到最佳迷你影集男主角。這讓我實在太不解了，這齣分明講述凶手的迷你影集，為什麼可以拿這麼多獎！？這樣對凡賽斯公平嗎？他妹妹唐娜會做何感想？結果這齣影集真的是超越大家對於「善」「惡」的想像與認知。

服裝設計師凡賽斯死於1997年，在他位於邁阿密的豪華自宅門口遭到凶手庫納南槍擊。行凶後庫納南開始逃亡，基本上《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》是從這一段歷史開始演起，然後採取倒敘手法，慢慢交代凶手庫納南為什麼會從一個天主教中學的畢業生，變成一個殺人不眨眼的凶手？

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這齣戲的監製是萊恩墨菲（Ryan Murphy），也就是《歡樂合唱團》（Glee）的製作人，他先開創了《美國恐怖故事》這種每季都是獨立劇情的概念之後，又開發了《美國犯罪故事》。但為什麼要替庫納南翻案呢？他槍殺了一個前途似錦、也是同志身分的服裝設計師，這跟萊恩墨菲在《歡樂合唱團》不斷替性少數打氣的立場顯然不一樣，為什麼要掀這樁舊案的瘡疤呢？

透過倒敘的手法，對照鎂光燈集一身的凡賽斯，還有極力想出人頭地的庫納南，他們就像是天秤的兩端，雖然兩人都是同志，但待遇大不相同。凡賽斯靠著才華闖出名氣，讓同志愛人以私人助理的身分，在他身邊打點一切，包括各種派對。

相對地，庫納南不僅被父母親當成逆子趕出家門，同儕也不接受他，他只能一個人闖蕩江湖。更慘的是，庫納南在同志的世界除了外貌以外，並沒有什麼出色的條件。庫納南很快地就學會用美色換取財富，再用財富吸引感興趣的對象，但這種金錢交易換來的羅曼史，往往只讓他一頭空。

但是最重要的是，整齣劇暴露了美國社會對於同志的各種歧視。當凡賽斯生前不斷被妹妹唐娜警告，不要公開他的同志身分，免得被消費者抵制。當凡賽斯接受同志刊物訪問，公然把愛人同志的關係攤在陽光下，理直氣壯。當他遇刺後，沒有人要承認他愛人的身分，別說遺產繼承沒份，最後的告別式沒有他，連豪宅也不再讓他住下去（唐娜解釋這是董事會的決定）。

而庫納南的失控與暴走，本來是可以被執法機關所制裁的，但當他一路橫越美國殺人時，執法機關都覺得無所謂、不認真，反正被他殺死的都是同志，同志命案通通用情殺結案 ，或歸咎於單純的財務糾紛（但庫納南沒有偷走死者財物）。不管他們是因同志身分被軍隊排擠的軍人，還是已婚只能趁老婆不在時偷偷約會的大亨，還是建築界的明日之星，他們都死不足惜。聯邦調查局本來早該提早發布通緝令，但他們明明有通緝令卻不發布，甚至不讓邁阿密警局影印通緝令。直到凡賽斯被殺，整個事情鬧大之後，執法機關才醒來，開始認真追緝庫納南。

你可以說，這齣劇裡頭的各種歧視，是1997年的美國社會。但關掉電視，這些歧視也在台灣社會明目張膽、行之有年。凡賽斯跟庫納南根本就沒有任何利益關係、沒有任何衝突，更沒有什麼交往感情，根本沒有辦法用執法機關在偵辦同志命案的那些爛藉口結案，偏偏執法機關就是想偷懶。他為什麼會被殺，始終是個謎。但死掉的不是某一條人命，是一整個同志社群，因為他們從來不被當成人看；如果好好做人沒有任何回報，誰又要好好活在這世界上？

《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》有很多不可思議，尤其是在人物造型上的神還原，特別是凡賽斯品牌放話不會支持這齣劇的拍攝工作。別說戴倫克里斯打破形象的演出，瑞奇馬汀第一次用內斂、低調的模樣出現在大眾面前，還有潘妮洛普克魯茲扮演的唐娜，這些都是維妙維肖，又超越了明星個人形象。更有意思的是，當影集播完後，唐娜凡賽斯也把公司賣給了美國人Michael Kors，凡賽斯終於灰飛煙滅了呀。



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