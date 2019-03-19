ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》　同志的命不是命

圖文／鏡週刊

從艾美獎到金球獎，《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》拿了一卡車的獎項，而且扮演凶手庫納南的戴倫克里斯，還拿到最佳迷你影集男主角。這讓我實在太不解了，這齣分明講述凶手的迷你影集，為什麼可以拿這麼多獎！？這樣對凡賽斯公平嗎？他妹妹唐娜會做何感想？結果這齣影集真的是超越大家對於「善」「惡」的想像與認知。

服裝設計師凡賽斯死於1997年，在他位於邁阿密的豪華自宅門口遭到凶手庫納南槍擊。行凶後庫納南開始逃亡，基本上《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》是從這一段歷史開始演起，然後採取倒敘手法，慢慢交代凶手庫納南為什麼會從一個天主教中學的畢業生，變成一個殺人不眨眼的凶手？

請繼續往下閱讀...

這齣戲的監製是萊恩墨菲（Ryan Murphy），也就是《歡樂合唱團》（Glee）的製作人，他先開創了《美國恐怖故事》這種每季都是獨立劇情的概念之後，又開發了《美國犯罪故事》。但為什麼要替庫納南翻案呢？他槍殺了一個前途似錦、也是同志身分的服裝設計師，這跟萊恩墨菲在《歡樂合唱團》不斷替性少數打氣的立場顯然不一樣，為什麼要掀這樁舊案的瘡疤呢？

戴倫克里斯扮演庫納南，他想要當一個自在的同志，但整個社會不允許他這樣，讓他走上偏路。（翻攝自American Crime Story官方粉絲團）

透過倒敘的手法，對照鎂光燈集一身的凡賽斯，還有極力想出人頭地的庫納南，他們就像是天秤的兩端，雖然兩人都是同志，但待遇大不相同。凡賽斯靠著才華闖出名氣，讓同志愛人以私人助理的身分，在他身邊打點一切，包括各種派對。

相對地，庫納南不僅被父母親當成逆子趕出家門，同儕也不接受他，他只能一個人闖蕩江湖。更慘的是，庫納南在同志的世界除了外貌以外，並沒有什麼出色的條件。庫納南很快地就學會用美色換取財富，再用財富吸引感興趣的對象，但這種金錢交易換來的羅曼史，往往只讓他一頭空。

潘妮洛普克魯茲飾演唐娜，在這齣劇裡頭有點不討喜，因為她一直擔心凡賽斯的公眾形象，會因為他的同志身分而瓦解。但是會買凡賽斯衣服的人，不都早就知道了嗎？（翻攝自American Crime Story官方粉絲團）

但是最重要的是，整齣劇暴露了美國社會對於同志的各種歧視。當凡賽斯生前不斷被妹妹唐娜警告，不要公開他的同志身分，免得被消費者抵制。當凡賽斯接受同志刊物訪問，公然把愛人同志的關係攤在陽光下，理直氣壯。當他遇刺後，沒有人要承認他愛人的身分，別說遺產繼承沒份，最後的告別式沒有他，連豪宅也不再讓他住下去（唐娜解釋這是董事會的決定）。

凡賽斯在遇刺兩年前，與妹妹唐娜的合照。（東方IC）

而庫納南的失控與暴走，本來是可以被執法機關所制裁的，但當他一路橫越美國殺人時，執法機關都覺得無所謂、不認真，反正被他殺死的都是同志，同志命案通通用情殺結案 ，或歸咎於單純的財務糾紛（但庫納南沒有偷走死者財物）。不管他們是因同志身分被軍隊排擠的軍人，還是已婚只能趁老婆不在時偷偷約會的大亨，還是建築界的明日之星，他們都死不足惜。聯邦調查局本來早該提早發布通緝令，但他們明明有通緝令卻不發布，甚至不讓邁阿密警局影印通緝令。直到凡賽斯被殺，整個事情鬧大之後，執法機關才醒來，開始認真追緝庫納南。

房地產開發商李米格林（左）的老婆是透過電視購物販售香水化妝品的女王瑪麗蓮，但李米格林其實會趁老婆不在時跟男人約會。（翻攝自American Crime Story官方粉絲團）

你可以說，這齣劇裡頭的各種歧視，是1997年的美國社會。但關掉電視，這些歧視也在台灣社會明目張膽、行之有年。凡賽斯跟庫納南根本就沒有任何利益關係、沒有任何衝突，更沒有什麼交往感情，根本沒有辦法用執法機關在偵辦同志命案的那些爛藉口結案，偏偏執法機關就是想偷懶。他為什麼會被殺，始終是個謎。但死掉的不是某一條人命，是一整個同志社群，因為他們從來不被當成人看；如果好好做人沒有任何回報，誰又要好好活在這世界上？

《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》有很多不可思議，尤其是在人物造型上的神還原，特別是凡賽斯品牌放話不會支持這齣劇的拍攝工作。別說戴倫克里斯打破形象的演出，瑞奇馬汀第一次用內斂、低調的模樣出現在大眾面前，還有潘妮洛普克魯茲扮演的唐娜，這些都是維妙維肖，又超越了明星個人形象。更有意思的是，當影集播完後，唐娜凡賽斯也把公司賣給了美國人Michael Kors，凡賽斯終於灰飛煙滅了呀。

 
  • 線上收看《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》請按此


更多鏡週刊報導
【追劇指南】《俄羅斯娃娃：派對迴旋》　美劇穿越有新意
【追劇指南】《好萊塢教父》　誰說2個老男人只有「攝護腺」可聊
【追劇指南】《罪人的真相：朱利安》　家人未必是血緣最深的人

推薦閱讀

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《瞞天過海》女星爆「陪睡換演出」　華納兄弟CEO凱文辻原下台
  2. 老婆產後變胖！阿弟手機藏「別的女人身體照」　Mei受傷：他再沒有瞧過我的臉
  3. 洋老公接機「抱一大束劍蘭」　李愛綺崩潰：這送死人的
  4. 車太鉉有必要全面離開螢光幕？韓人賭博「零容忍」有原因
  5. 台北松山捕獲「D槽小隻馬女神」　鄉民暴動洗版：本人真的正！
  6. 影／中天主播王又正開戰攝影！「架拐子互推」火爆影片曝光　計時35秒達陣韓國瑜身邊
  7. 張克帆遭爆料「對人大小眼」　工作人員揭「幕後2行徑」氣炸
  8. 《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺事件》　同志的命不是命
  9. 熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！
  10. 高圓圓爆懷孕「預產期在7月」　網揭推掉運動品牌代言

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366