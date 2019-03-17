《想你的夜》原唱台北開唱！李佳薇相挺送書..打開竟是這個

記者盧薇淩／台北報導

大陸歌手關喆16日在後台咖啡舉辦「奇怪的帽子」在台北的首場個人音樂會，他來台宣傳將近一周，除了跟好友們接連見面，熱愛小吃、夜市文化的他，也趁下通告時逛遍台北夜市，還玩起刮刮樂、射氣球等遊戲，相當融入，也笑說最喜歡這裡的人情味，「想考慮搬來Long Stay一陣子了。」

▲關喆在台北開唱 。（圖／華納音樂）

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和關喆私交不錯的好友李佳薇，在他開唱前送上一本造型書，一打開竟是一頂禮帽，她表示一收到關喆開唱的邀請，說什麼都要排除萬難前來支持，而關喆也表示非常感動，興奮表示：「一說到要在這開音樂會，我就收到特別多反饋，從來沒有在這樣的公開場合見見我的歌迷朋友們，很開心有這個機會，希望下次來能再有大一點的場地唱歌給大家聽！」

關喆16日晚間一口氣準備不少新專輯裡的歌曲與過去專輯中的經典曲目，包括爆紅歌曲《想你的夜》、《足矣》，演出更充滿誠意的使用演唱會等級編制，以Live Band形式，帶來6位樂手及2位合音登場，一次讓觀眾們大飽耳福。

開場演唱《奇怪的帽子》時，關喆也準備了驚喜，朝台下丟了許多禮帽，瞬間全場氣氛沸騰，每個人也都隨著節奏搖擺，關喆事後聊到：「會有這樣的安排，是因為『帽子』一般是大家對我的印象，剛好專輯這首歌也是在唱這件事情，所以想送帽子給在台下每個來支持我的歌迷，希望大家玩的盡興！」