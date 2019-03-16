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Lulu開新節目！首集邀李友廷　回看《大學生》青澀喊：黑歷史

記者盧薇淩／台北報導

KKBOX推出全新節目，由兼具主持人、歌手身分的Lulu黃路梓茵擔綱主持，邀請明星歌手聊音樂、創作，首集邀請從《聲林之王》奪下冠軍的李友廷作客，兩人因《聲林》認識，Lulu常在錄影後台給選手打氣，或跟著選手的演出泛淚，但其實兩人從未好好聊過，笑稱根本是牛郎與織女。

▲LULU主持新節目，李友廷擔任首集來賓 。（圖／KKBOX）

▲Lulu主持新節目，李友廷擔任首集來賓 。（圖／KKBOX）

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李友廷和Lulu過去在《大學生了沒》、《聲林之王》都很常碰面，卻都沒有時間好好放鬆地坐下來聊聊，因此自虧是牛郎織女。為了這次訪問，Lulu還特別找以前在《大學生了沒》節目片段，談話生澀加上時代感，讓他們崩潰大喊：「根本是黑歷史！」

李友廷對於成為節目第一集來賓相當榮幸，也特別感謝Lulu一路來的打氣：「比完賽就一直沒機會見到，今天有開同學會的感覺，感謝妳之前在節目的鼓勵，讓我比賽期間很安心。」Lulu則自虧：「登台前叫選手們不要緊張，我自己心裡也是緊張得要死。」

▲LULU主持新節目，李友廷擔任首集來賓 。（圖／KKBOX）

▲Lulu和李友廷難得坐下暢聊。（圖／KKBOX）

李友廷接下來將與盧廣仲合作單曲，雙方目前完成初步討論，有趣的是，有天盧廣仲一早7點傳訊息約他吃早餐，未料他起床看到訊息時已經是下午2點，目前等盧廣仲唱完4月份台北小巨蛋演唱會才會錄音。Lulu擔綱新節目主持人角色，節目將在每週三播出，她也喊話希望未來可以訪到韓星朴寶劍。

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kkbox, lulu, 黃路梓茵, 李友廷

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