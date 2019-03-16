「本部長」成勛真的餓到！水果盤捧走不回頭...全場傻眼

記者吳孟庭／綜合報導

因韓劇《焦急的羅曼史》竄紅的「本部長」、南韓演員成勛明（17）日將舉辦見面會，今午一抵達便馬不停蹄舉辦記者會，主辦單位知道他愛吃，準備各式台灣水果，他不但每一種都親自切片拿起來品嚐，甚至最後還不讓工作人員收走，直接捧著水果盤回房間，笑翻全場。

▲▼成勛來台記者會大嗑台灣水果。（圖／記者張一中攝）

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成勛在韓綜《我獨自生活》經常展現吃貨模樣，甚至連奇異果都整顆連皮吃，當時就讓節目來賓全傻眼。今（16）日記者會現場也準備各式各樣韓國少見的台灣水果，成勛先是對釋迦形狀很好奇，撥開後台下粉絲出聲提醒「這個皮不可以吃」、「這個要吐籽」，太了解歐巴大喇喇個性。

▲成勛台上把每一種水果都一一品嚐，大讚火龍果很甜。（圖／記者張一中攝）

他品嚐了蓮霧、棗子、火龍果、芭樂等台灣水果，直呼還是最愛釋迦，問說貴嗎？得知不算平價的答案後，驚呼「那我無法吃了」，十分搞笑。由於現在正在準備新戲而進入節食期，成勛似乎餓著了，他捧著水果盤拍照後，工作人員要來接手他竟然轉身拒絕，還把剛剛吃過的水果重新裝回盤內，捧著走出記者會場，讓全場都傻住笑翻。

▲成勛最後把水果盤整盤端回房間，連吃過的水果都不忘帶走。（圖／記者張一中攝）

成勛坦言在《我獨自生活》就是日常的樣子，甚至更會吃，「其實我一整天都在吃東西」，而目前已經投入下一部戲劇，也是演出部長角色的浪漫喜劇，問他有沒有想挑戰恐怖片等別的種類，他也誠實講出答案，「粉絲可能不會喜歡，所以有點苦惱，但還是要看腳本，以腳本有趣的為主。」

被問到是否有想要拍攝中文的電影，成勛說出實際答案：「也要有人叫我來（演）啊」，還直接說「我是笨蛋，語言對我來說太難了，如果有機會拍的話，可能第一個演的是韓國僑胞。」連角色背景都想好了，眾人噗哧一笑。他預計明晚在信義劇場 Legacy MAX舉辦第二次台灣見面會，已準備中文歌曲與台粉同樂。