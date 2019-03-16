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柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱孫

記者李欣容／台北報導

柯有倫本月29日將在香港舉辦婚禮，他在婚禮前客串TVBS新戲《天堂的微笑》，和方志友、林予晞齊聚，拍照時3人喚起當年一起拍攝《媽，親一下》、《必勝練習生》回憶，方志友還送上好孕棉，柯有倫也說，媽媽不時會吐露時間很多，能幫忙帶孩子，有緣的話希望能生個兒子陪他騎機車。

▲▼ 柯有倫婚禮在即，方志友送好孕棉 。（圖／TVBS提供／林莉婚紗提供）

▲左起方志友、柯有倫、林予晞在記者會上憶當年。（圖／TVBS提供）

柯有倫婚禮親力親為，自從決定要辦開始就失眠，「一直在很緊張的情緒裡，睡前都還在想有什麼沒有安排好，本來太太說不要辦，但爸爸那邊還是有些朋友。」

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▲▼ 柯有倫婚禮在即，方志友送好孕棉 。（圖／TVBS提供／林莉婚紗提供）

▲方志友過來人身分要柯有倫別緊張。（圖／TVBS提供）

方志友以過來人經驗安慰，「不要緊張啦！大家都會很開心，只有你一個人會莫名其妙焦慮，然後婚禮就結束了。」惹笑眾人。至於藝人婚禮名單，目前確定的有曾志偉、吳宗憲和好友Darren（邱凱偉）。

方志友今更送上好孕棉祝中獎，被問到做人進度，柯有倫笑說，「有計劃，我媽沒有這個要求，沒有急著要抱孫子，隨著年紀長大，吃飯偶爾冒一句，最近沒事可以幫你顧小孩哦！」

▲▼ 柯有倫婚禮在即，方志友送好孕棉 。（圖／TVBS提供／林莉婚紗提供）

▲柯有倫希望未來若生小孩，能在家帶孩子，陪伴長大 。（圖／TVBS提供）

▲▼ 柯有倫婚禮在即，方志友送好孕棉 。（圖／TVBS提供／林莉婚紗提供）

▲柯有倫和林予晞（右1）曾在劇中披婚紗 。（圖／TVBS提供）

方志友直說一個孩子太孤單，勸他生兩個，但柯有倫希望能將所有的愛都集中給一個小孩，「太太出去工作，我在家陪小孩也ok，女兒很可愛啦，但兒子可以陪我一起騎摩托車。」轉頭望向方志友，「如果跟你一樣愛飆的話。」意外爆料方志友私下開車風格，讓方志友哭笑不得，「我沒有愛飆！只是迴轉的時候比較快。」

柯有倫特地在婚前抽空客串，飾演《媽，親一下》裡的角色柯景騰，將會與《天堂的微笑》裡的主角們有精彩的對手戲。林予晞也透露：「這次劇裡將會安排很多的彩蛋」，會邀請TVBS過往13部自製戲劇的角色給觀眾驚喜，卻又恰如其分地融入劇情，相當精采可期。

▲▼ 柯有倫婚禮在即，方志友送好孕棉 。（圖／TVBS提供／林莉婚紗提供）

▲▼柯有倫婚紗照。（圖／林莉婚紗提供）

▲▼ 柯有倫婚禮在即，方志友送好孕棉 。（圖／TVBS提供／林莉婚紗提供）

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柯有倫, 林予晞, 方志友, 天堂的微笑

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