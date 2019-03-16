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超級英雄也是「孝子」　蟻人興奮宣布簽戲約　兒秒嗆：什麼蠢角色

文／維尼艾潔拉

今年4月，眾所矚目的《復仇者聯盟4：終局之戰》就要上映了！漫威迷們應該很期待大結局，潔拉也很想知道美國隊長的生死啊～

這些超級英雄在電影中保護地球，而現實生活中，「鋼鐵人」、「雷神」等稱呼也早就和他們如影隨行了。在大家都很崇拜這些角色的同時，他們的孩子又是怎麼看待呢？

死侍（Ryan Reynolds）
「孩子們來片場探班，他們不懂為什麼出門前還好好的爸爸，到了下午滿臉傷疤，就像被烤焦的蛋一樣。那模樣讓他們大哭。」

重點是，他的孩子原本以為死侍是像蜘蛛人那樣的英雄，沒想到是個愛說幹話的搞笑角色（笑）。

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▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

綠巨人浩克（Mark Ruffalo）
「一開始，我可以跟孩子們說：『快去刷牙，你老爸可是浩克！』但現在都沒有用了，他們會說：『喔，又要大叫了嗎？』、『變綠變大啊！不然就沒啥好說了。』」

可以想像這是一件多無奈的事，明明就是超級英雄，在家裡卻被孩子們嗆聲，看來浩克也不是無所不能啊！

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

雷神索爾（Chris Hemsworth）
「我有3個孩子，其中1個以為我是『真的英雄』，當我說要去上班，他問我說：『爸，你要去打怪獸了嗎』？」

至於其他2個孩子呢？他們聽了則是狂翻白眼，一點面子都不留給我們的雷神。

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

蟻人（Paul Rudd）
「當我告訴孩子我要演的英雄角色叫『蟻人』時，他們竟然說：『蛤？』而其實他原話說的是：『我迫不及待要看這個角色有多蠢了。』」

說實話，Ant-Man這個名字真的有點弱，孩子的反應也不奇怪了。

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

星爵（Chris Pratt）
「我的孩子一直以為我是消防員。有天我告訴他我要去上班了，可能隔天才回來，他看著我說：『嗯……你要回你的消防車工作了嗎？』我只能回答他，是的，沒有錯。」

原來星爵的真實身分是打火隊長！我們在此向他致敬。

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

幻視（Paul Bettany）
「我本來以為我是女兒最愛的超級英雄，我們還想錄影給鋼鐵人看，沒想到她在影片中一直狂說我愛你，而當我問他，妳愛的是鋼鐵人還是幻視？她毫不猶豫的說『鋼鐵人』。」

天真的小孩是不會騙人的，這邊可以很清楚聽見幻視玻璃心掉滿地的聲音……

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

鷹眼（Jeremy Renner）
「我不確定我女兒知不知道我有演復仇者聯盟。她就一直覺得，電影裡的我很像她睡衣上的一個人。她有一套復仇者聯盟的睡衣。」

這個哀怨程度應該跟孩子喜歡鋼鐵人是一樣的。

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

金鋼狼（Hugh Jackman）
「我兒子13歲的時候，邀請他朋友來家裡玩。他朋友問了他一大堆關於金鋼狼的問題，我當時就在旁邊，他什麼也沒回答。等到我回房間，偷聽到他告訴他朋友說：『我爸一點都不像金鋼狼，他不酷也不強，所以別再問我了！』」

好想知道休傑克曼有沒有偷偷落淚，或是海扁他兒子一頓（？）

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

蝙蝠俠（Ben Affleck）
「我女兒應該蠻還是喜歡超級英雄的，雖然她更喜歡哈利波特，她還想讓我演哈利波特。」

不知道有沒有可能讓哈利波特跟蝙蝠俠合體？或是二合一，成為一個新的角色，好滿足班艾佛列克的女兒。

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

傑克船長（Johnny Depp）
「有天，小勞勃道尼夫婦來我家吃晚餐，我兒子簡直不敢相信坐在他旁邊的是鋼鐵人！我看見傑克船長從他眼中慢慢消失。」

雖然傑克船長不是超級英雄，但這種被兒子漠視的感覺，想必跟幻視是一樣的吧！他們都被鋼鐵人取代了。

▲▼超級英雄。（圖／翻攝自IMDb）

其實這些超級英雄爸爸私底下都是超可愛的啊～就算不是孩子最愛的角色也沒關係，在孩子的心目中，爸爸永遠都是最棒的英雄！

來看看這段影片吧！

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復仇者聯盟, 英雄電影, 死侍, 鋼鐵人, 金鋼狼, 雷神, 星爵, 浩克, 蟻人, 維尼艾潔拉

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