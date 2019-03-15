蒂芬妮「美國出道」追夢成功！　登iHeartRadio同場還有泰勒絲

記者蕭采薇／綜合報導

由iHeart電台舉辦的第六屆「iHeartRadio音樂大獎」台灣時間的15日在洛杉磯微軟劇院舉行，天后泰勒絲（Taylor Swift）獲得「年度巡演獎」，她也親自出席領獎。此外南韓女團「少女時代」出身的歌手蒂芬妮（Tiffany Young）單飛後在美國發展，也獲得「Best Solo Breakout」獎項。

▲泰勒絲出席iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

第六屆「iHeartRadio音樂大獎」年度男、女歌手獎分別頒給德瑞克（Drake）和亞莉安娜（Ariana Grande）。亞莉安娜雖然因為正在為即將展開的巡迴演唱會而缺席，但也透過事前錄影完成表演片段和得獎感言。

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▲泰勒絲出席iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

近年已少出席頒獎典禮的泰勒絲，也難得現身「iHeartRadio音樂大獎」。她的巡迴演唱會《Reputation》總票房達3.457億美元，是史上最暢銷的美國巡迴演唱會，上一次的紀錄也是由泰勒絲自己創下。

泰勒絲在領獎時提到，曾有樂評唱衰她演唱會將乏人問津，她在領獎時感謝的說道：「我學到了很多，包括生活充滿意外。人們可以做出一切預測，但只要有未知因素的加入，預測就無法實現，而未知因素就是我的粉絲。」

▲蒂芬妮出席iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

正式在美國出道不久的少女時代」出身的歌手蒂芬妮（Tiffany Young），獲得粉絲票選的「Best Solo Breakout」獎項。她領獎時露出不可思議的表情說道：「我不敢相信這個獎盃會交到我手中！」並感謝一路支持她，不管她是不是仍在KPOP圈發展的粉絲們。

▲蒂芬妮出席iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）