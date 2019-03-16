ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

田麗18年來都沒變！　「神凍齡」美貌網驚呆：好有氣質

記者韓景樺／綜合報導

女星田麗外貌艷麗，又擁有性感好身材，近幾年來演藝重心轉往大陸發展，也曾接演《錦繡未央》等不少知名作品。近日她現身在熱播陸劇《都挺好》裡，與台灣硬底子演員張晨光搭檔演出夫妻，一頭烏黑亮麗的秀髮和幾乎沒變的凍齡美貌，也成功躍上了微博熱搜。

▲▼田麗雖然52歲，依然看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自微博／田麗、新浪娛樂）

▲田麗雖然52歲，依然看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自微博／田麗、新浪娛樂）

請繼續往下閱讀...

《都挺好》由大陸女星姚晨和楊祐寧挑大樑，演出都會女性如何處理、面對母親離世後一連串的家庭問題。而田麗在《都挺好》中飾演張晨光妻子「蒙太」，雖不是主要角色，但將人妻詮釋得恰到好處，不論是靠在老公肩上撒嬌的小女人姿態，或是面對外界質疑時的強硬霸氣，都展現出了萬種風情。

▲▼田麗在《都挺好》中和張晨光演夫妻。（圖／翻攝自微博／田麗）

▲田麗在《都挺好》中和張晨光演夫妻。（圖／翻攝自微博／田麗）

田麗的戲份播出後，網友們對她保養得宜的外貌，和烏黑豐潤的長直髮超驚豔，「別的不說，羨慕髮量是真的。」更有人翻出她2001年出演電視劇《風雲》的劇照，直呼當年的「武林第一美女」封號當之無愧，「身材氣質都超好」、「雖然演壞人恨得很，但不得不承認真的很美」，稱讚田麗的臉蛋看不出歲月痕跡，即使51歲了依然冷豔，特殊氣質令人記憶深刻。

▲▼田麗過去曾在電視劇《風雲》中扮演「江湖第一美人」顏盈。（圖／記者韓景樺攝）

▲田麗過去曾在電視劇《風雲》中扮演「武林第一美人」顏盈。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

推薦閱讀

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

「要不是60萬，我根本就不屑來咧」　網紅游否希惹怒澎湖人！

「要不是60萬，我根本就不屑來咧」　網紅游否希惹怒澎湖人！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

田麗

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隋棠產後3個月「真實身材」現形！　Olie拍「猛男照」網看傻：變好壯
  2. 馮玟璇媽「愛滿分」支持追夢：她是我的神力女超人
  3. 看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？
  4. 蒂芬妮「美國出道」追夢成功！　登iHeartRadio同場還有泰勒絲
  5. 《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照
  6. 白皙鴨舌帽正妹現身台北街頭！　細看⋯是女神「泰版Angelababy」
  7. 不鳥強尼戴普提告　安柏赫德大街激吻《牠》帥導！證實秒甩富商
  8. 《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況
  9. 鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？
  10. 《老大人》觀眾哭到崩潰　突對身旁年邁母告白：你辛苦了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366