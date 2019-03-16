田麗18年來都沒變！　「神凍齡」美貌網驚呆：好有氣質

記者韓景樺／綜合報導

女星田麗外貌艷麗，又擁有性感好身材，近幾年來演藝重心轉往大陸發展，也曾接演《錦繡未央》等不少知名作品。近日她現身在熱播陸劇《都挺好》裡，與台灣硬底子演員張晨光搭檔演出夫妻，一頭烏黑亮麗的秀髮和幾乎沒變的凍齡美貌，也成功躍上了微博熱搜。

▲田麗雖然52歲，依然看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自微博／田麗、新浪娛樂）

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《都挺好》由大陸女星姚晨和楊祐寧挑大樑，演出都會女性如何處理、面對母親離世後一連串的家庭問題。而田麗在《都挺好》中飾演張晨光妻子「蒙太」，雖不是主要角色，但將人妻詮釋得恰到好處，不論是靠在老公肩上撒嬌的小女人姿態，或是面對外界質疑時的強硬霸氣，都展現出了萬種風情。

▲田麗在《都挺好》中和張晨光演夫妻。（圖／翻攝自微博／田麗）

田麗的戲份播出後，網友們對她保養得宜的外貌，和烏黑豐潤的長直髮超驚豔，「別的不說，羨慕髮量是真的。」更有人翻出她2001年出演電視劇《風雲》的劇照，直呼當年的「武林第一美女」封號當之無愧，「身材氣質都超好」、「雖然演壞人恨得很，但不得不承認真的很美」，稱讚田麗的臉蛋看不出歲月痕跡，即使51歲了依然冷豔，特殊氣質令人記憶深刻。

▲田麗過去曾在電視劇《風雲》中扮演「武林第一美人」顏盈。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）