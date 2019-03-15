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勝利、鄭俊英事件多虧告發者！別再重演10年前「張紫妍」慘案

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

還沒有靜止下來，近日為韓國娛樂界帶來極大震盪的「勝利 • 鄭俊英事件」，這兩天被牽扯入該案件的韓國娛樂界知名人物有增無減，最新被警方調查的對象，就是3年前曾因酒駕犯錯，但後來卻傳以權謀私，借財力與同圈中好友的影響力，向警方行賄用以掩蓋事實的FTISLAND成員「崔鍾訓」，以及群組內要鄭俊英介紹小姐的CNBLUE「李宗泫」。

▲CNBLUE李宗泫、FTISLAND崔鍾訓。（圖／翻攝自李宗泫、崔鍾訓IG）

▲CNBLUE李宗泫、FTISLAND崔鍾訓已被報導涉案。（圖／翻攝自李宗泫、崔鍾訓IG）

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一個接一個醜聞被引爆以後，暴露韓國警方多次藉著收取演藝人士的金錢賄賂，防礙司法公正，破壞應有的法規原則，讓韓國大眾爭相質疑今天韓國警察能否秉公辦理，客觀調查事件的公正性？

雖然警方在「勝利門」被踢爆以來，多次主動召開緊急記者會，就有關韓國警察成員收取賄款、從輕處理他們犯案一事的偏私行為澄清，但韓國國民對警方主力調查，並傳召了勝利與鄭俊英協助調查的行動不敢完全相信，尤其在有媒體公開了2016當年，鄭俊英曾因偷拍前女友的性愛影片而被對方向警方舉報時，負責該案件的警察，竟然勾結鄭俊英，協助他向維修手機的公司請求銷毀手機內的資料，此事一公開後，警方在韓國公眾的印象也被抨擊至體無完膚。

▲鄭俊英、勝利314抵達首爾地方警察廳。（圖／達志影像）

▲鄭俊英、勝利涉入多起案件，警方被懷疑協助掩蓋。（圖／達志影像）

面對公信力全失的韓國警方，這也是向國民權益委員會舉報本次醜聞的方正賢律師，最終選擇該委員會，而放棄向警方舉報的因由。前身為「國民苦衷處理委員會」，現稱為「國民權益委員會」，其實就是一個由韓國總統直接處理，以維護國民權利，並調查公務機關貪腐及處理民情上達的國家監察濫權的機關。

往後為了重整韓國警方的公信力形象，有關「勝利門」的調查情況，必須在檢察一方以和盤托出的方式，把所有在聊天室內的全部對話作徹底調查，並且要更深入追查，勝利的「Burning Sun」夜店與警方非法勾結事件的來龍去脈，否則難以平復公眾對警方的不滿情緒。

▲鄭俊英、勝利314抵達首爾地方警察廳。（圖／達志影像）

▲鄭俊英、勝利314抵達首爾地方警察廳。（圖／達志影像）

另外，除了極力監察韓國警方的動向，「確保告密者的安全」也是對此案能否繼續公開更多鮮為人知、但對案情起決定性作用資訊的關鍵。韓國警方向來對檢舉人的保護機制太鬆散，長年被公眾詬病，並阻礙了告密者向公眾剖白事實的決心。

前女藝人「尹智舞」正準備推出新書，要公開10年前同門藝人師妹「張紫妍」，曾遭受公司高層強迫向其他商界代表提供性服務，最終沉受不著壓力而自殺身亡。她當年為保護張紫妍而作證，卻從警方那得到的遭遇，正好就是值得我們深思，韓國社會應如何保護告密者的安全。

▲張紫妍師妹尹智舞（윤지오）爆出事件內幕。（圖／CFP／翻攝自YouTube／tbs 시민의방송）

▲張紫妍師妹尹智舞（윤지오）最近爆出事件內幕。（圖／CFP、翻攝自YouTube／tbs 시민의방송）

正如尹智舞最近接受韓國媒體訪問，當年她曾以目擊者身分接受調查，向警方、檢察官呈述事件13次，最後卻沒有被警察採信，之後才知道涉案的一名記者的妻子是檢察官，疑似有外部力量介入掩蓋事實。

尹智舞也透露當年接受調查時，警方多次要求她在深夜時間到警局提供資料，回家途中多番感受到被別人跟蹤，後來幾年後去參加試鏡，都被導演以「聽說妳為張紫妍事件作證過」的理由拒絕，自此以後心情難以平靜下來過生活。

如今「勝利門」一事所牽連並震盪到韓國政經界傳統力量之大，實在跟「張紫妍自殺」一事不相伯仲。要保障最終調查能夠客觀，且不受阻礙地進行，可還受害人士一個清白，並向犯案人士繩之以法，「加強告密者的安全保護」對往後的事態發生至關重要。

本文由鍾樂偉【勝利 • 鄭俊英事件：監察警方與保護告密者的重要性】授權提供

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