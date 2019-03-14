賀一航罹大腸癌3期　從未化療靠「兩大撇步」保命8年

娛樂中心／綜合報導

綜藝大哥賀一航過去以《媽媽請您不通痛》一曲成名，在主持界更是大前輩，他2011年曾被診斷出罹患大腸癌第3期，雖接受手術開刀但卻從未接受過化療，14日受訪時也透露自己以「吃好睡好」和「保持愉悅情緒」來對抗病魔。

據《聯合報》報導，圈內得到大腸癌的藝人不少，賀一航在8年前也被診出患大腸癌，當時他曾開過一次刀，手術後3個月回診時，醫生問他是否要接受化療，當時他只回答「要考慮一下」，但從那天起就沒再進過醫院，「連健康檢查也沒做過」。

▲賀一航8年前被診斷出大腸癌。（圖／翻攝自Facebook／賀一航）

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他之前對此低調不談，是怕自己不去醫院的個例會誤導民眾仿效，賀一航對抗大腸癌自有一套想法，除了「覺得自己的免疫系統會調整身體狀況」外，他也提到自己在生活習慣上的改變，「做氣功、按摩一樣不缺」，維持良好的作息外，也會把握機會和老婆出國走走。

「我常想，很多人就是在醫院裡不斷化療讓心情低落而更嚴重」，為了不讓自己成為那樣的人，賀一航始終保持愉快心情去對抗病魔，連生活中的麻煩事也都交給老婆處理，他笑說自己年輕時放蕩不羈又不懂投資理財，現在娶了老婆，家庭跟經濟都歸她管，自己也被管得心甘情願，意外流露出依賴老婆的一面。