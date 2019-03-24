獨家／《甘味》雨荷長大了！　她路邊教訓小三「霸氣外露」全被拍

記者李欣容／台北報導

許孟甯在《炮仔聲》中飾演李燕的同事「林小可」，不少網友認為她相當眼熟，原來是在《甘味人生》時，她飾演最大反派朱火爐（吳鈴山 飾）的女兒「雨荷」，今年24歲的她，這是第二次接下八點檔演出，剛開始曾因金門腔被網友批評，一提到台語，她最佩服的還是王宇婕。

▲許孟甯在《甘味人生》演吳鈴山的女兒 。（圖／翻攝自Facebook／許孟甯／YouTube／三立台劇-炮仔聲）

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許孟甯是金門人，雖然會講台語，但腔調常被網友認為台語「不輪轉」一度挫折，想著，「為什麼我要跟別人不一樣？」看著同樣台語不好的王宇婕，每天拿到劇本都會先請同事幫忙「翻譯」再一字一句寫上羅馬拼音，才開始背。

▲許孟甯和《甘味》時期相比，成熟許多 。（圖／翻攝自Facebook／許孟甯）

雖然劇中她和王宇婕是對立關係，每次見到面不是吵架就是互整，但私下王宇婕是她的榜樣，許孟甯由衷佩服，直說：「她很厲害！她其實國語都已經沒有講得很流利了，但我每次看她錄影，都覺得『哇她台語講好好哦』，雖然沒有到特別厲害，但可以感覺到她超凡的記憶力。」

▲許孟甯跟著前輩演員學到不少，最佩服王宇婕學台語的精神。（圖／翻攝自YouTube／三立台劇-炮仔聲）

劇中林小可是極具正義感的女子，許孟甯私下也很有正義感，「朋友遇到問題，我不會管太多，只要事情是別人不對，我一定會跳出來講，如果是我自己朋友不對，我還是會跟她講。」若各有對錯，也不會偏袒自己人。

▲許孟甯和李燕在劇中演同事 。（圖／翻攝自Facebook／許孟甯）

年紀輕輕，許孟甯不畏挑戰，「還有很多前輩都沒對到戲，有機會的話，想每個都對一次！每個前輩都有不一樣特質，學到的也不一樣，能接觸更多學到更多最好。」

▲ 許孟甯私下也很有正義感 。（圖／翻攝自Facebook／許孟甯）

這檔戲中她和李燕互動最多，從李燕身上學到放鬆心情，「我每次進去都超緊張，她都會在旁邊跟我講沒事沒事，放鬆就好了。」無論是對劇本的吸收，還是表情，相較上一檔都進步很多。