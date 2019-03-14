包偉銘慘遭巴頭氣不過　「教唆尋仇」校門堵人驚動少年隊

記者林彥君／台北報導



55歲的包偉銘日前上中視《改變的起點》，談到童年缺少親情陪伴，爸爸有自己的家庭，媽媽要外出賺錢養家，他把學校當成最快樂的生活空間。包偉銘在國中時期品學兼優，是台北市大安國中的模範生，「單親家庭的小孩，不會惹事，但也不怕事。」

▲包偉銘分享學生時期的經驗。（圖／中視提供）

包偉銘回憶國中時期，有一天下課，他和同學在公車站被高中生修理，慘遭巴頭。隔天包偉銘要去討公道，幾十個國中同學跟著他，一起走到對方校門口嗆聲。由於人數聚集太多，還驚動台北市少年隊前來關切，平息糾紛，事後包偉銘被學校記過，理由是教唆尋仇鬧事。

包偉銘16歲就登台駐唱，17歲時發行第一張專輯《跑！向前跑！》奠定他在歌壇唱跳歌手的鮮明形象，不過包偉銘透露，這首歌原本是慢節奏的小調旋律，而且唱片公司是想安排張琍敏來唱，當時玉女歌手張琍敏沒有收錄這首歌，公司說：「那這樣，包偉銘你來唱好了。」

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▲包偉銘。（圖／中視提供）

包偉銘看歌詞，心想：「跑跑跑向前跑，經過小橋和大道… 這麼動感的歌詞，不如我來改編，再加上舞步變化，可能比較符合我的年紀。」從來沒學過跳舞的包銘偉，看錄影帶，模仿麥可傑克森的舞步，在家裡地板鋪上棉被，苦練跳躍、翻滾、劈腿，專輯一推出就爆紅。節目本周六播出。